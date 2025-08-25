В ЦСКА сказали, будут ли делать новые приобретения до закрытия трансферного окна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможности подписания новых футболистов до закрытия трансферного окна.

«Будут ли ещe трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время ещe есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», – сказал Бабаев.