В ЦСКА сказали, будут ли делать новые приобретения до закрытия трансферного окна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможности подписания новых футболистов до закрытия трансферного окна.
«Будут ли ещe трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время ещe есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», – сказал Бабаев.
- Этим летом красно-синие подписали защитников Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктора, а также хавбеков Матеуса Алвеса и Лионеля Верде, вингера Даниэля Руиса. Последние двое взяты в аренду.
- Трансферное окно в России открыто по 11 сентября.
