Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Спартака» и «Динамо» выйти из кризиса.

«Когда у Станковича дела плохи были, обсуждали кандидатуры. А сейчас у него уже всe хорошо? Сейчас пока хорошо. Хорошо по игре. Если он так будет играть, как вот он сейчас две игры сыграл, он поднимется.

Если «Динамо» будет дальше играть и улучшать реализацию, Карпин тоже поднимется? Для этого предпосылок нет. А у «Спартака» есть. Именно по игре», – сказал Бубнов.