  • Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»

Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»

Вчера, 20:56
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Спартака» и «Динамо» выйти из кризиса.

«Когда у Станковича дела плохи были, обсуждали кандидатуры. А сейчас у него уже всe хорошо? Сейчас пока хорошо. Хорошо по игре. Если он так будет играть, как вот он сейчас две игры сыграл, он поднимется.

Если «Динамо» будет дальше играть и улучшать реализацию, Карпин тоже поднимется? Для этого предпосылок нет. А у «Спартака» есть. Именно по игре», – сказал Бубнов.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах нового сезона РПЛ и оказался в зоне стыков.
  • «Динамо» с 5 баллами занимает 11-е место.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бубнов Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755799763
Бубнов ещё тот прогнозист!
Ответить
Галина Бронемясова
1755800954
валера ждёт тюкавина, он даже 31 декабря готовил с ним салат оливье, о чём тут была новость с видео. уже тогда, гад, знал, что кинет ростов после закрытия зимнего окна. гладышев тащил всю весну, даже хотелось, чтобы он перешёл в зенит - а где он сейчас? сергеева взяли - так ему без венделов туго, он не топовый игрок, чтобы всё делать самостоятельно.
Ответить
Январь 59
1755801122
В очередном туре Спартак играет в Казани, и очень велика вероятность потери двух , а то трёх очков. Динамо играет с Пари НН имеет шанс взять три очка. Так что Спартак может довести болельщиков до стадии кипения.
Ответить
TIMOTHY
1755801870
Где он игру увидел у Спартака? Играли с днищем Семаком, так они и не играли а вату катали всю игру! А спам уже несколько сезонов так играет, носится по полю выпучив глаза и ждет когда судья поставит пеналь и барко будет перебивать по несколько раз))
Ответить
Vitaga
1755818934
наверное стоит просто игнорировать все посты от Бубна и подобных корреспондентов впавших в маразм
Ответить
алдан2014
1755831715
Согласен с Бубновым,по игре Спартак улучшился заметно
Ответить
