Стало известно о трансферном запрете в «Зените»

В «Зените» введен запрет на трансферы новых легионеров. Клуб не может покупать иностранцев, пока не продаст кого-то из уже имеющихся.
Такие указания дало руководства петербуржцев из-за готовящегося ужесточения лимита на легионеров.
Сейчас в составе команды на сезон заявлено 13 легионеров. К этому числу не относятся бразилец Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, казахстанец Нуралы Алип, не считающийся легионером, а также незаявленный Роберт Ренан. Еще один легионер «Зенита» Ду Кейрос находится в аренде в «Оренбурге».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.