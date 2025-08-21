Стало известно о трансферном запрете в «Зените»

В «Зените» введен запрет на трансферы новых легионеров. Клуб не может покупать иностранцев, пока не продаст кого-то из уже имеющихся.

Такие указания дало руководства петербуржцев из-за готовящегося ужесточения лимита на легионеров.

Сейчас в составе команды на сезон заявлено 13 легионеров. К этому числу не относятся бразилец Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, казахстанец Нуралы Алип, не считающийся легионером, а также незаявленный Роберт Ренан. Еще один легионер «Зенита» Ду Кейрос находится в аренде в «Оренбурге».