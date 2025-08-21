Введите ваш ник на сайте
Стало известно о трансферном запрете в «Зените»

Вчера, 12:07
12

В «Зените» введен запрет на трансферы новых легионеров. Клуб не может покупать иностранцев, пока не продаст кого-то из уже имеющихся.

Такие указания дало руководства петербуржцев из-за готовящегося ужесточения лимита на легионеров.

Сейчас в составе команды на сезон заявлено 13 легионеров. К этому числу не относятся бразилец Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, казахстанец Нуралы Алип, не считающийся легионером, а также незаявленный Роберт Ренан. Еще один легионер «Зенита» Ду Кейрос находится в аренде в «Оренбурге».

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит
Айболид
1755767595
Эхъ ,такой повод для визгов ушёл !
Ответить
Иван Петров 1986
1755767777
Вот печаль-то для блохастых.
Ответить
Просто-333
1755767806
катастрофа...
Ответить
acor94
1755767919
Запрет покупать белых людей, только чёрных, как в старые добрые времена))
Ответить
VVM1964
1755769747
Фигня - сейчас паре-тройке паспорта нарисует и можно по новой пальмы трясти !)))...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755772146
И не похрюкать даже некоторым меньшИнствам. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1755774509
срочно подавать список новых тожероссиян в паспортный стол кремля
Ответить
fakeid
1755776601
так чё там, вендел уходит хоть куда-нибудь, не?
Ответить
алдан2014
1755779782
А слабо всем гражданство выдать? Ну или кому юридически можно?
Ответить
  • Читайте нас: 