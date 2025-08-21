Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» назначил международного шеф-скаута

Вчера, 09:13
22

Международным шеф-скаутом «Спартака» назначен Эмре Дечдели. Он будет работать не в штатной структуре клуба, а удаленно из Стамбула и займется просмотром потенциальных новичков для команды по всему миру.

41-летний селекционер «Галатасарая» Дечдели должен был стать частью новой селекционной системы, которую выстраивает в «Спартаке» спортивный директор Франсис Кахигао, еще зимой, однако случилось это только сейчас.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 13-е место с 5 очками после 5 туров.
  • Кахигао работает в клубе с января этого года.

Еще по теме:
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы» 4
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности 1
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде 3
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1755759824
Он на два клуба работать будет что ли
Ответить
nik55
1755761706
может и найдет хороших игроков
Ответить
zigbert
1755763519
Лишь бы была от этого польза Спартаку. Каких то далеко идущих выводов делать не стоит.
Ответить
SLADE2019
1755763937
Очередное непонятное решение. Тем не менее, дай бог, чтобы пошло на пользу.
Ответить
...уефан
1755764283
...утомили вы своими гнилыми ходами...
Ответить
Интерес
1755767131
КАпец "Спартаку"! Молодец,Кахигао,сбросил груз с души...хотя немного жаль "любимого соперника".
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755772833
Ещё одного допустили до кормушки. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1755773783
теперь совсем другая карта пойдет
Ответить
fakeid
1755776037
во дебилоиды) в зените, например, нет спортивного директора. а игроки есть. а тут рылы зимой назначают тупое рыло, слившее лямов 70 на зулусский неликвид, и теперь рылы назначают ещё одно турецкоподданное рыло, чтобы слить ещё больше народных денег. позор рылам!
Ответить
алдан2014
1755781498
Сдаётся,что Кахигао делает много телодвижений,при плохой работе,что бы не вылететь с работы. Кстати новая должность это полный зачёт для бездельников. Сиди дома,смотри матчи,посылай по почте свои умозаключения. Начальства нет,красота. Мечта ,а не работа
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 