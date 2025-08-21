«Спартак» назначил международного шеф-скаута

Международным шеф-скаутом «Спартака» назначен Эмре Дечдели. Он будет работать не в штатной структуре клуба, а удаленно из Стамбула и займется просмотром потенциальных новичков для команды по всему миру.

41-летний селекционер «Галатасарая» Дечдели должен был стать частью новой селекционной системы, которую выстраивает в «Спартаке» спортивный директор Франсис Кахигао, еще зимой, однако случилось это только сейчас.