«Спартак» назначил международного шеф-скаута

Международным шеф-скаутом «Спартака» назначен Эмре Дечдели. Он будет работать не в штатной структуре клуба, а удаленно из Стамбула и займется просмотром потенциальных новичков для команды по всему миру.
41-летний селекционер «Галатасарая» Дечдели должен был стать частью новой селекционной системы, которую выстраивает в «Спартаке» спортивный директор Франсис Кахигао, еще зимой, однако случилось это только сейчас.
- «Спартак» занимает в РПЛ 13-е место с 5 очками после 5 туров.
- Кахигао работает в клубе с января этого года.