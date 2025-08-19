Шпрыгин собрался провести крестный ход вокруг стадиона «Динамо»

Создатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о плане провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены» в Москве. На стадионе выступает «Динамо», которое поддерживает Шпрыгин.

– Ты Карпина позовешь на крестный ход?

– Обязательно. Мы пригласим всех, но вопрос, кто придет. Но я думаю, что все уже ждут.

Сейчас просто поговорим, и опять начнутся вопросы. Главное, чтобы не было такого, что мы сейчас с тобой поговорим, ты опубликуешь, и опять мне потом с патриархии будут говорить: «Ну, что вы там?»

Знаешь, что патриархии не понравилось? Церковь не занимается оккультизмом. Но я делал акцент на том, что мы не снимаем проклятия, порчи какие-то, вдова Севидова, Берия, прочие истории.

Стадион, где мы сейчас разговариваем, мы хотим освятить. Его надо освятить – это нормальная совершенно вещь. Но журналисты же не будут писать, что мы хотим освятить стадион. Они везде писали – крестный ход, чтобы снять проклятие. РПЦ это не понравилось, и в очередной раз там все застопорилось. И я понял, что иногда не надо раньше времени анонсировать.