  Шпрыгин собрался провести крестный ход вокруг стадиона «Динамо»

Шпрыгин собрался провести крестный ход вокруг стадиона «Динамо»

19 августа, 16:19
12

Создатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о плане провести крестный ход вокруг «ВТБ Арены» в Москве. На стадионе выступает «Динамо», которое поддерживает Шпрыгин.

– Ты Карпина позовешь на крестный ход?

– Обязательно. Мы пригласим всех, но вопрос, кто придет. Но я думаю, что все уже ждут.

Сейчас просто поговорим, и опять начнутся вопросы. Главное, чтобы не было такого, что мы сейчас с тобой поговорим, ты опубликуешь, и опять мне потом с патриархии будут говорить: «Ну, что вы там?»

Знаешь, что патриархии не понравилось? Церковь не занимается оккультизмом. Но я делал акцент на том, что мы не снимаем проклятия, порчи какие-то, вдова Севидова, Берия, прочие истории.

Стадион, где мы сейчас разговариваем, мы хотим освятить. Его надо освятить – это нормальная совершенно вещь. Но журналисты же не будут писать, что мы хотим освятить стадион. Они везде писали – крестный ход, чтобы снять проклятие. РПЦ это не понравилось, и в очередной раз там все застопорилось. И я понял, что иногда не надо раньше времени анонсировать.

  • Ранее в этом году Шпрыгин уже заявлял о желании провести крестный ход вокруг стадиона «Динамо» и планировал, что мероприятие пройдет после майских праздников, но этого не случилось.
  • Бело-голубые занимают 11-е место в РПЛ с 5 очками после 5 матчей.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (12)
Интерес
1755609917
Молодец.Первый уже помог.Теперь давай по правилам старообрядческим-по солнцу(посолонь),а не православным-"встречь солнцу"(противусолонь). Авось,поможет.И главного своего лютеранина от футбола сперва расказачьте,а потом крестите.
Ответить
Cleaner
1755611198
Динамики, вы лучше ВОКРУГ ВАЛЕРЫ походите. А вдруг поможет? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Burtaze
1755611423
С точки зрения Христианской морали это очень даже недопустимо.., ну какая может быть мораль если везде бабло во главе угла.. свещенослужители охотнее почитают мамону чем Христа.. Вспомнилось как бандюки джипы в девяностые освящали , да дела лихие вершили..за долю малую чего хошь освятят наши благодетели.. хошь джип, хошь стадион.. Такой Крестный ход вокруг стадиона может возглавить только христопродавец какой нибудь., это ересь голимая.
Ответить
Янвapь 62
1755611801
Надо ещё хряка на налыгаче потаскать вокруг, иначе не поможет
Ответить
subbotaspartak
1755612364
Мусульмане пойдут?, Буддисты?
Ответить
Айболид
1755613767
ЗаПРаФщики вон тожа ходють вокруг "открывахи" своей и бубнят "гаспромфсёкупил" . Канждную понимаешь ,ночь .
Ответить
FWSPM
1755631087
валеру на крест повесите??))
Ответить
