Стало известно, как европейцы относятся к «Спартаку»

Агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию, что «Спартак» рассматривает только иностранных тренеров.

«Неудивительно, что сейчас «Спартаку» предлагают известных европейских тренеров – там знают и уважают этот клуб. Что касается возможного ухода Деяна Станковича, то мне кажется, что это может только навредить «Спартаку». Не помню, чтобы в этой команде тренер задерживался больше трех лет – такого очень давно не было.

Руководство «Спартака» слишком часто меняет не только тренеров, но и менеджеров, это точно не делает команду сильнее. Думаю, Станковичу стоит дать доработать хотя бы этот сезон, а дальше – делать выводы. Так картина будет более полной и ясной. Но, зная «Спартак», не удивлюсь, если в скором времени команду возглавит другой специалист.

Почему «Спартак» рассматривает только европейцев? Они так построили философию клуба. У них иностранный менеджмент, которому точно будет проще работать с иностранным тренером и игроками. Возможно, когда-то «Спартак» и возглавит российский тренер, но, думаю, не в ближайшее время», – сказал Барбоза.