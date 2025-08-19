Введите ваш ник на сайте
Стало известно, как европейцы относятся к «Спартаку»

19 августа, 10:18
2

Агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию, что «Спартак» рассматривает только иностранных тренеров.

«Неудивительно, что сейчас «Спартаку» предлагают известных европейских тренеров – там знают и уважают этот клуб. Что касается возможного ухода Деяна Станковича, то мне кажется, что это может только навредить «Спартаку». Не помню, чтобы в этой команде тренер задерживался больше трех лет – такого очень давно не было.

Руководство «Спартака» слишком часто меняет не только тренеров, но и менеджеров, это точно не делает команду сильнее. Думаю, Станковичу стоит дать доработать хотя бы этот сезон, а дальше – делать выводы. Так картина будет более полной и ясной. Но, зная «Спартак», не удивлюсь, если в скором времени команду возглавит другой специалист.

Почему «Спартак» рассматривает только европейцев? Они так построили философию клуба. У них иностранный менеджмент, которому точно будет проще работать с иностранным тренером и игроками. Возможно, когда-то «Спартак» и возглавит российский тренер, но, думаю, не в ближайшее время», – сказал Барбоза.

  • Станкович в «Спартаке» год.
  • Команда идет в зоне переходных матчей.
  • «Спартаку» предложили Рафаэля Бенитеса и Роберто Манчини.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Интерес
1755590619
Так уважают за некие достижения и историю, или за то,что "философия клуба-работа с иностранными специалистами"? Был бы я спартачом,горячо бы настаивал на первом,ибо его прошлые успехи неразделимы с деяниями отечественных специалистов.А второе утверждение-унизительно для них(якобы-беспомощных),или "просто грустный факт".
Ответить
NewLife
1755591034
Почему нам должно быть интересно мнение какого-то барбоса из хейтерской интернет помойки РБ Спорт?
Ответить
