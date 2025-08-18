Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ

Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита» после провального старта в РПЛ.

«У «Зенита» нет проблем. Они наберут свои очки и все равно будут наверху через несколько туров. Сезон длинный, и глубина состава очень важна.

У «Зенита» игру переворачивают игроки, которые как раз выходят на замену. Но иногда это тоже мешает, и в случае «Зенита» это видно, когда у тебя 15 человек могут претендовать на основной состав.

Это мы хорошо видим на старте сезона, и в том же матче со «Спартаком» не все игроки в основе подошли, а Соболев с замены спас команду, хотя его в основном составе не видно.

Когда у тебя шесть-семь игроков в атаке могут выйти в основе, можно не угадать. Но «Зениту» мешает только это, в остальном команда в порядке», – заявил Мостовой.