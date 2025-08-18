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Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ

18 августа 2025, 20:20
7

Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита» после провального старта в РПЛ.

«У «Зенита» нет проблем. Они наберут свои очки и все равно будут наверху через несколько туров. Сезон длинный, и глубина состава очень важна.

У «Зенита» игру переворачивают игроки, которые как раз выходят на замену. Но иногда это тоже мешает, и в случае «Зенита» это видно, когда у тебя 15 человек могут претендовать на основной состав.

Это мы хорошо видим на старте сезона, и в том же матче со «Спартаком» не все игроки в основе подошли, а Соболев с замены спас команду, хотя его в основном составе не видно.

Когда у тебя шесть-семь игроков в атаке могут выйти в основе, можно не угадать. Но «Зениту» мешает только это, в остальном команда в порядке», – заявил Мостовой.

  • «Зенит» набрал 6 очков в 5 турах РПЛ.
  • У петербуржцев 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
  • Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Дубина
1755538287
Там еще на лавке два десятка цыганей нам непонятных сидят курят((!!!
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...уефан
1755540450
...оно, конечно, всё так и будет, как Мостовой говорит, но за то, на данный момент всё слишком тухло по игре и смешно по результатам...
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VVM1964
1755541014
А Семак жалуется на нехватку игроков !...
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VVM1964
1755541410
Да всё там нормально - уже на первом месте !... правда во второй восьмерке, но это уже нюансы !)...
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Цугундeр
1755542320
Зенита едет,когда то будет...
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FCSpartakM
1755542988
"Но «Зениту» мешает только это, в остальном команда в порядке» Мостовой сейчас просто показал уровень своего понимания.А еще и тренировать хочется.
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Plyash
1755547835
Мостовой прав , надо признаться , мозги прогнозируют правильно , тут иного быть не может . Осталось только по себе команду выбрать , может быть в Зенит вторым ? Или вместо Порнобуланова с молодёжью поработать ? Внедряйся .
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