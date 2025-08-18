Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ

Александр Мостовой высказался о перспективах «Зенита» после провального старта в РПЛ.
«У «Зенита» нет проблем. Они наберут свои очки и все равно будут наверху через несколько туров. Сезон длинный, и глубина состава очень важна.
У «Зенита» игру переворачивают игроки, которые как раз выходят на замену. Но иногда это тоже мешает, и в случае «Зенита» это видно, когда у тебя 15 человек могут претендовать на основной состав.
Это мы хорошо видим на старте сезона, и в том же матче со «Спартаком» не все игроки в основе подошли, а Соболев с замены спас команду, хотя его в основном составе не видно.
Когда у тебя шесть-семь игроков в атаке могут выйти в основе, можно не угадать. Но «Зениту» мешает только это, в остальном команда в порядке», – заявил Мостовой.
- «Зенит» набрал 6 очков в 5 турах РПЛ.
- У петербуржцев 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
- Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.