В «Спартаке» может смениться один из руководителей

Сегодня, 22:02
3

В управлении «Спартаком» могут произойти изменения. В частности, на фоне результатов команды от фактического руководства московским клубом может быть отстранен Павел Жданов.

«Уже пошли отчетливые слухи, что человека, который за это несет ответственность, могут поменять. Несколько человек, связанных с клубом, говорят, что если всe так и продолжится, то Павла Жданова могут поменять на Евгения Хавкина», – написал журналист Максим Алланазаров.

  • Хавкин занимает пост вице-президента «Лукойла» и входит в совет директоров «Спартака».
  • Жданов также входит в совет директоров клуба и занимается в нем оперативным управлением.
  • «Спартак» занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.

Слишкович двумя словами отреагировал на падение «Спартака» в зону стыков после матча «Оренбурга» 1
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов 9
Орлов высказался о доверии Семаку в «Зените» 9
Источник: телеграм-канал «о футболе на Руси | Алланазаров»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
ivany4
1755458792
А может быть не стоит заниматься оперативным управлением? Может быть стоит вернуться к хорошо проверенной формуле учет и контроль??
Ответить
Интерес
1755459059
Шило на мыло.ВСе -универсалы,"слесари-гинекологи".
Ответить
Вжыхъ
1755460315
А какие результаты не провальные? Я, увы, пропустил планы Спартака на сезон;(
Ответить
