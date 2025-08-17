В «Спартаке» может смениться один из руководителей

В управлении «Спартаком» могут произойти изменения. В частности, на фоне результатов команды от фактического руководства московским клубом может быть отстранен Павел Жданов.
«Уже пошли отчетливые слухи, что человека, который за это несет ответственность, могут поменять. Несколько человек, связанных с клубом, говорят, что если всe так и продолжится, то Павла Жданова могут поменять на Евгения Хавкина», – написал журналист Максим Алланазаров.
- Хавкин занимает пост вице-президента «Лукойла» и входит в совет директоров «Спартака».
- Жданов также входит в совет директоров клуба и занимается в нем оперативным управлением.
- «Спартак» занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.