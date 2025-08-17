Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов недоволен игрой «Зенита» против «Спартака»: «О чемпионстве можно забыть»

Орлов недоволен игрой «Зенита» против «Спартака»: «О чемпионстве можно забыть»

Сегодня, 17:17
7

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

«Зенит» меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю...

Ну Латышонка же посадили на лавку, так как от него не исходило уверенности. Этот ход себя оправдал. Адамов точно может занести себе эту игру в актив. Да, была оплошность в первом тайме, когда он мяч не удержал после подачи углового. Зато сколько спасений в его исполнении! Да и с первым ударом Барко с пенальти он же справился. Молодец! Думаю, в следующем туре именно Адамов займет место в воротах. Не стоит его менять.

Игровая проблема «Зенита» никак не решается. Тренеры не могут в этом сезоне наладить быстрый выход из обороны в атаку. Питерцы опять ошибались под жестким прессингом москвичей. Не справлялись с ним!

С такой игрой о чемпионстве можно забыть... Как вы собираетесь побеждать? Вы видели, как бежит «Балтика»? Какая скорость! Как у калининградцев глаза горят! Талалаев отлично подготовил команду к сезону», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755440594
) Трепло харькiвское. Не флюгер даже. Гена -буёк.)
Ответить
Интерес
1755440752
Зато мы видим, что руководство нашего футбола, вышедшее из "Иглы Кощея" на Лахте, прекрасно видело деградацию команды, поэтому предусмотрело возможность опекаемой команды побороться за Кубок,чтобы были хоть какие-то формальные основания помпезно отпраздновать вторую попытку "фальшака".Такую группу надо придумать,вообще не уважая команду. Их бы способности к предвидению,да на благо всего футбола...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755442486
надо было в декабре 2024 года выгнать НАВЕСОВА СЕРГЕЯ БОГДАНОВИЧа...нет тактики и игры....уходи сам НАВЕСОВ
Ответить
Красногвардейчик
1755442504
Шо!!! Опять юбилей Медведю переносить прикажешь, Гена харьковский?))))
Ответить
Номэд
1755442551
С такой игрой о чемпионстве можно забыть. Зрит в корень!
Ответить
Каратель помойников
1755443589
Чего так? Снова перенос?)
Ответить
  • Читайте нас: 