Орлов недоволен игрой «Зенита» против «Спартака»: «О чемпионстве можно забыть»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«Зенит» меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю...

Ну Латышонка же посадили на лавку, так как от него не исходило уверенности. Этот ход себя оправдал. Адамов точно может занести себе эту игру в актив. Да, была оплошность в первом тайме, когда он мяч не удержал после подачи углового. Зато сколько спасений в его исполнении! Да и с первым ударом Барко с пенальти он же справился. Молодец! Думаю, в следующем туре именно Адамов займет место в воротах. Не стоит его менять.

Игровая проблема «Зенита» никак не решается. Тренеры не могут в этом сезоне наладить быстрый выход из обороны в атаку. Питерцы опять ошибались под жестким прессингом москвичей. Не справлялись с ним!

С такой игрой о чемпионстве можно забыть... Как вы собираетесь побеждать? Вы видели, как бежит «Балтика»? Какая скорость! Как у калининградцев глаза горят! Талалаев отлично подготовил команду к сезону», – сказал Орлов.