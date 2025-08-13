Введите ваш ник на сайте
  50-летний Губерниев – о возможности сыграть в Кубке России: «Моя форма безусловно позволяет»

50-летний Губерниев – о возможности сыграть в Кубке России: «Моя форма безусловно позволяет»

Сегодня, 14:56

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о готовности выступить в Пути регионов FONBET Кубка России.

Мне много предложений поступало, собирался играть. Но медиафутбол сейчас далек от медиафутбола, там играют бывшие футболисты, те, кто не попадал в состав Первой лиги.

По сути, сегодня это разновидность Второй лиги, к медиафутболу не имеет отношения. Кому‑то нравится это, кому‑то – нет. Так что какой мне смысл заниматься подобным футболом?

– «Амкал» в прошлом матче включил в состав блогеров.

– Молодцы. Федя Смолов тоже известный блогер, вот и сыграет.

– Вас в какую команду звали?

«БроукБойз». Это было еще на заре медиафутбола. Моя форма безусловно позволяет играть [в Кубке России], но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов.

  • Губерниеву сейчас 50 лет.
  • Сообщалось, что в Кубке может принять участие 69-летний председатель правления «Зенита» Александр Медведев – его позвали в «Амкал».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Медиафутбол Губерниев Дмитрий
