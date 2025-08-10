Егоров: «Спартак» обречен позориться»

Глава медийного клуба «БроукБойз», бывший спортивный журналист Дмитрий Егоров оценил ситуацию в «Зените» и «Спартаке».

Оба клуба теряют очки на старте сезона РПЛ.

«Спартак» ищет замену главному тренеру Деяну Станковичу.

«Зенит» проводит 100-й сезон.

«Так просто ситуацию что в «Зените», что в «Спартаке» не исправишь.

Оба клуба в очке: куча недовольных, фривольное комплектование, отсутствие концепции.

И если «Зенит» еще может затащить анлимом трат, то «Спартак» обречeн позориться. Жаль», – написал Егоров.