Егоров: «Спартак» обречен позориться»

Глава медийного клуба «БроукБойз», бывший спортивный журналист Дмитрий Егоров оценил ситуацию в «Зените» и «Спартаке».
- Оба клуба теряют очки на старте сезона РПЛ.
- «Спартак» ищет замену главному тренеру Деяну Станковичу.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
«Так просто ситуацию что в «Зените», что в «Спартаке» не исправишь.
Оба клуба в очке: куча недовольных, фривольное комплектование, отсутствие концепции.
И если «Зенит» еще может затащить анлимом трат, то «Спартак» обречeн позориться. Жаль», – написал Егоров.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова