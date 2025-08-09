Шпинев дал печальный прогноз на будущее «Спартака»

Бывший агент Вадим Шпинев отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.
– Играли две команды с разными бюджетами и подходами. О чем это говорит? Болельщиков «Спартака» не ждет ничего хорошего, великий клуб находится в ужасном состоянии.
– Будет ли уволен Деян Станкович?
– Да, есть определенная ответственность в результатах. Тренер не виноват, он яркий персонаж, человек с опытом, но находится в таких условиях, которые не позволяют выжать 100%.
- У «Спартака» 4 очка после 4 туров.
- Следующий соперник – «Зенит».
- У Деяна Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»