Шпинев дал печальный прогноз на будущее «Спартака»

Бывший агент Вадим Шпинев отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

– Играли две команды с разными бюджетами и подходами. О чем это говорит? Болельщиков «Спартака» не ждет ничего хорошего, великий клуб находится в ужасном состоянии.

– Будет ли уволен Деян Станкович?

– Да, есть определенная ответственность в результатах. Тренер не виноват, он яркий персонаж, человек с опытом, но находится в таких условиях, которые не позволяют выжать 100%.