Смородская: «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от дерби со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

«Думаю, «Локомотив» должен выиграть. Команда пока очень неплохо выглядит. И бегут хорошо, и пас тоже хороший. Молодцы.

А «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу с этим тренером. Станкович будто бы зомбировал руководство клуба. Там не видят, какой это плохой тренер. Неубедительно «Спартак» выглядит», – сказала Смородская.