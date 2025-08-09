Смородская: «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от дерби со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.
«Думаю, «Локомотив» должен выиграть. Команда пока очень неплохо выглядит. И бегут хорошо, и пас тоже хороший. Молодцы.
А «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу с этим тренером. Станкович будто бы зомбировал руководство клуба. Там не видят, какой это плохой тренер. Неубедительно «Спартак» выглядит», – сказала Смородская.
- «Локо» примет «Спартак» сегодня в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Перед дерби команды занимают 1-е и 11-е место в таблице РПЛ соответственно.
Источник: «Матч ТВ»