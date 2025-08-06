«Барселона» лишит тер Стегена капитанской повязки

Конфликт между руководством «Барселоны» и Марком-Андре тер Стегеном продолжает усугубляться.
Боссы каталонского клуба решили лишить немца капитанской повязки.
Они проинформировали главного тренера Ханса-Дитера Флика о необходимости назначить нового капитана команды.
- Ранее тер Стеген отказался подписывать заключение о своей травме.
- Немец перенес операцию на спине и выбыл на 3-4 месяца.
- Из-за этого клуб не может зарегистрировать новичка.
- «Барса» купила другого голкипера – Жоана Гарсию.
Источник: 3cat