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Ямаля не включили в топ-3 фаворитов на «Золотой мяч»

Вчера, 18:30
3

Портал Sporting News опубликовал собственный рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2025.

В тройку лидеров вошли Рафинья, Усман Дембеле и Мохамед Салах. Ламин Ямаль стал только четвертым.

  1. Рафинья (Бразилия, «Барселона»);
  2. Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
  3. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  4. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
  5. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»);
  6. Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
  7. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);
  8. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
  9. Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико»);
  10. Джуд Беллингем (Англия, «Реал»).

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Источник: Sporting News
Испания. Примера Франция. Лига 1 Рейтинг Реал Ливерпуль ПСЖ Барселона Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Ямаль Ламин
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Комментарии (3)
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bulls27
1754495570
Рафинья и Ямаль !!
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Грузчик
1754495665
Молодой ишшо.Успеет получить.
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