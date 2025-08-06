Ямаля не включили в топ-3 фаворитов на «Золотой мяч»

Портал Sporting News опубликовал собственный рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2025.
В тройку лидеров вошли Рафинья, Усман Дембеле и Мохамед Салах. Ламин Ямаль стал только четвертым.
- Рафинья (Бразилия, «Барселона»);
- Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
- Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»);
- Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»);
- Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
- Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико»);
- Джуд Беллингем (Англия, «Реал»).
Источник: Sporting News