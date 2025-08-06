Игроки «Барселоны» удивлены действиями тер Стегена

Информация об отказе вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Стегена подписывать заключение о своей травме вызвала изумление в коллективе, особенно с учетом того, что многие товарищи по команде публично защищали немца в последние дни.
«Блауграна» хотела передать в комиссию Ла Лиги заключение о травме вратаря, пытаясь доказать, что восстановление вратаря займет четыре месяца. Это позволило бы клубу зарегистрировать новичка. Однако немецкий футболист дал понять, что не будет этого делать.
В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.
- Ранее сообщалось о недовольстве «Барселоны» самовольным заявлением вратаря о его операции на спине и сроках восстановления. Клуб оценивает срок восстановления голкипера в 4 месяца. Немец заявил, что на восстановление у него уйдет 3 месяца. Сообщалось, что руководство и тренерский штаб хотят лишить тер Стегена капитанской повязки.
- Будущее 33-летнего немецкого голкипера в «Барселоне» остается неопределенным в связи с переходом в команду нового вратаря Жоана Гарсии из «Эспаньола». Ранее тер Стеген давал понять, что недоволен некоторыми решениями руководства и тренерского штаба клуба.
Источник: As