Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроки «Барселоны» удивлены действиями тер Стегена

Сегодня, 12:26
1

Информация об отказе вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Стегена подписывать заключение о своей травме вызвала изумление в коллективе, особенно с учетом того, что многие товарищи по команде публично защищали немца в последние дни.

«Блауграна» хотела передать в комиссию Ла Лиги заключение о травме вратаря, пытаясь доказать, что восстановление вратаря займет четыре месяца. Это позволило бы клубу зарегистрировать новичка. Однако немецкий футболист дал понять, что не будет этого делать.

В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.

  • Ранее сообщалось о недовольстве «Барселоны» самовольным заявлением вратаря о его операции на спине и сроках восстановления. Клуб оценивает срок восстановления голкипера в 4 месяца. Немец заявил, что на восстановление у него уйдет 3 месяца. Сообщалось, что руководство и тренерский штаб хотят лишить тер Стегена капитанской повязки.
  • Будущее 33-летнего немецкого голкипера в «Барселоне» остается неопределенным в связи с переходом в команду нового вратаря Жоана Гарсии из «Эспаньола». Ранее тер Стеген давал понять, что недоволен некоторыми решениями руководства и тренерского штаба клуба.

Еще по теме:
Неймар назвал лучшего полузащитника в истории: «Ему не нужен «Золотой мяч» 1
Вандалы испортили мурал Ямаля, дорисовав семерых гномов
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
Источник: As
Испания. Примера Барселона тер Стеген Марк-Андре
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1754476703
Как Барса ведет себя по отношению к своим игрокам, так и игроки имеют право вести себя по отношению к ней.
Ответить
Главные новости
В «Ахмате» объяснили выбор Черчесова на пост главного тренера
18:06
Условия перехода Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»
17:31
Тренер «Галатасарая» одобрил покупку одного из главных талантов РПЛ
17:17
3
«ПСЖ» проинформировал Сафонова о его статусе в сезоне-2025/26
16:58
6
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
16:29
4
Черчесов прокомментировал назначение в «Ахмат»
16:16
7
Мостовой назвал условие для поражения сборной России от Иордании
16:08
ФотоМангаш попрощался со «Спартаком»
15:57
6
ФотоСуперкомпьютер определил главных претендентов на победу в АПЛ-2025/26
15:30
1
«Ахмат» объявил о назначении Черчесова
15:05
3
Все новости
Все новости
Игроки «Барселоны» удивлены действиями тер Стегена
12:26
1
ВидеоВандалы испортили мурал Ямаля, дорисовав семерых гномов
Вчера, 00:48
Лунин сделал заявление о своем будущем в «Реале»
Вчера, 00:12
1
Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
4 августа
Модрич хлестко ответил на троллинг «Барселоны»
2 августа
7
«Реал» заморозил переговоры с Винисиусом о продлении контракта
1 августа
Рафинья отреагировал на скандальную вечеринку Ямаля
1 августа
«Атлетико» выкупил защитника, которым интересовался «Спартак»
1 августа
Винисиус рассказал, как вдохновляется игрой Роналду
1 августа
Винисиус: «Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания»
1 августа
2
«Барселона» заключила спонсорское соглашение с африканской страной
30 июля
Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»
30 июля
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
29 июля
Вингер «Реала» считает «Тоттенхэм» недостаточно статусным клубом для перехода
29 июля
Родриго из «Реала» отказал клубу АПЛ
29 июля
Тер Стеген прокомментировал слухи о конфликте с «Барселоной»
28 июля
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии здоровья Захаряна
28 июля
2
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»
27 июля
Топ-10 игроков сезона-2024/25 по версии Marca
25 июля
Президент «Барселоны» отреагировал на вечеринку Ямаля: «Жаль, что я не пошел»
25 июля
1
«Атлетик» во 2-й раз купил у «Осасуны» одного и того же игрока
24 июля
«Барселона» лишилась тер Стегена еще на 3 месяца
24 июля
1
Фанаты «Реала» создали 3-часовое видео со всеми промахами и ошибками Рэшфорда
24 июля
2
В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян
24 июля
1
ФотоВинисиус проводит отпуск в компании трех девушек
24 июля
14
Список всех «десяток» «Реала» до Мбаппе
24 июля
«Атлетико» объявил о трансфере игрока за 34 миллиона
24 июля
«Реал» за 100+ миллионов хочет подписать обладателя «Золотого мяча»
24 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 