Игроки «Барселоны» удивлены действиями тер Стегена

Информация об отказе вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Стегена подписывать заключение о своей травме вызвала изумление в коллективе, особенно с учетом того, что многие товарищи по команде публично защищали немца в последние дни.

«Блауграна» хотела передать в комиссию Ла Лиги заключение о травме вратаря, пытаясь доказать, что восстановление вратаря займет четыре месяца. Это позволило бы клубу зарегистрировать новичка. Однако немецкий футболист дал понять, что не будет этого делать.

В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.