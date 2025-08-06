Чернов рассказал о переходе из «Спартака» в «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об ожидаемом переходе в «Крылья Советов».

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде, тем более «Крылья» – практически родной клуб.

С Магомедом Адиевым раньше не был знаком. У ребят поспрашивал немного о нeм. Хочется уже поскорее понять, во что и как играет команда, чем буду полезен.

Один диалог у нас уже был. Для меня было важно узнать, как он отнесeтся к моему приходу, понять его видение. Всe, что он сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», – сказал Чернов.