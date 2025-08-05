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  • Министр спорта – о ситуации в «Химках»: «Попахивает вызовом государству»

Министр спорта – о ситуации в «Химках»: «Попахивает вызовом государству»

Вчера, 21:24
14

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о ситуации в «Химках».

  • В мае «Химки» не прошли лицензирование для участия в РПЛ.
  • Клуб приостановил деятельность в профессиональном футболе.

«Есть ситуация с «Химками», которая высвечивает еще ряд вопросов. Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор?

Инвестор – тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству. Нужно проверить все правоохранителям, ведь, как пишут сотрудники клуба в открытом письме, некоторые не получали месяцами зарплату…» – сказал Дегтярев.

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Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига Химки
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Комментарии (14)
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Этот чудный мир
1754418510
Пипец Химкам. Пришьют --"вызов государству". И нет клуба.
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Цугундeр
1754419540
Минспорта Дегтярёв,а воняет Бастрыкиным.. У нас все такие душистые ныне?)
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NewLife
1754419548
"Инвестор – тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству." Тут не попахивает, а воняет махровым невежеством, а стиль этого жириновца напоминает позорные речи советских прокуроров.
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Vitaga
1754421040
а Зенит или Спартак или Динамо или.... они все- некоммерческие организации?
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FWSPM
1754421194
а вы типа ничего не знали? эта ситуация длилась годами пока ему было это выгодно он всем заносил...теперь свалил в турцию а вы тут и дальше сказки рассказывайте тем кто без зарплаты остался
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Интерес
1754421460
"А лицо у Прокурора такое… Ух, ну прям «не подходи – арестую!» Возмущённое лицо, правовое, Оказалось, он узнал, что воруют! Он сказал: «С воровством начинаем борьбу! Мы исправим горбатых могилою! Налечу, говорит, растопчу, говорит, Проглочу, говорит, не помилую!» "Наша борьба" Тимур Шаов
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Fju-2
1754422269
А сам Дегтярёв в бане с Жириновским крестик не снимал.
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Plyash
1754423527
-"... месяцами зарплату не получали ..." "Ну надо же , сказал Дегтярёв , никогда не было и вот тебе на , опять ..."
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vvv123
1754426526
Тёмное дело!
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Cleaner
1754427181
Министр спорта, а Вы раньше о том, что такое происходит в Химках не знали? Тогда попахивает лично Вашим НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ! А это «Попахивает вызовом государству»...(((
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