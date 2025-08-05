Министр спорта – о ситуации в «Химках»: «Попахивает вызовом государству»

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о ситуации в «Химках».

В мае «Химки» не прошли лицензирование для участия в РПЛ.

Клуб приостановил деятельность в профессиональном футболе.

«Есть ситуация с «Химками», которая высвечивает еще ряд вопросов. Как мог быть у клуба, который организован как некоммерческая организация, некий инвестор?

Инвестор – тот, кто вкладывает для получения прибыли. Как в анекдоте: вы или плавки наденьте, или крестик снимите. Тут попахивает вызовом государству. Нужно проверить все правоохранителям, ведь, как пишут сотрудники клуба в открытом письме, некоторые не получали месяцами зарплату…» – сказал Дегтярев.