Защитник ЦСКА – о судействе с «Зенитом»: «Очень сложно играть, все всe видели»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал результат матча с «Зенитом». Команды сыграли в Санкт-Петербурге вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Данила Кругового на Густаво Мантуане.

– Мы очень достойно сыграли, особенно первый тайм. Хорошо контролировали мяч, владели преимуществом. Очень обидно, что мы не выиграли сегодня. Но я горд своей командой, пацанами. Считаю, что если мы так же продолжим, то у нас большое будущее.

– Есть вопросы к судейству?

– Все всe видели. Очень сложно играть, когда по каждому спорному моменту судьи принимают такое решение. Не хочу комментировать, значит, будем делать так, чтобы выигрывали в 3-4 мяча, тогда вопросов не будет.