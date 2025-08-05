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Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре

Сегодня, 13:01
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о преимуществах в игре, которые ему дает телосложение.

– Слова Лички: «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Высказывание Смолова: «У Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать». Почему все говорят именно об этом?

– Наверное, только это выделяется в моей игре. [Смеется]. Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Получается, когда ко мне идет пас из глубины, приходится как-то быстро разворачиваться или уходить от защитников. И за счет таза в большинстве случаев это получается. Пользуюсь своими сильными качествами. Если люди замечают со стороны, значит, так и есть.

  • 23-летний Тюкавин провел в сезоне-2024/25 22 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал 3 передачи.
  • 2 марта футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл на срок около шести месяцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1754391011
Прямо наш Гарринча.)) Но ,молодец,отыграл назад,как положено. Неожиданно открылся в качестве человека с юмором.+++
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Plyash
1754393571
Эта жопа у того , у кого надо жопа ...
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