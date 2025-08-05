Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о преимуществах в игре, которые ему дает телосложение.

– Слова Лички: «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Высказывание Смолова: «У Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать». Почему все говорят именно об этом?

– Наверное, только это выделяется в моей игре. [Смеется]. Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Получается, когда ко мне идет пас из глубины, приходится как-то быстро разворачиваться или уходить от защитников. И за счет таза в большинстве случаев это получается. Пользуюсь своими сильными качествами. Если люди замечают со стороны, значит, так и есть.