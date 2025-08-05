Мостовой высказался о частых удалениях у «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил факт трех удалений у красно-белых в 3 матчах текущего сезона в РПЛ.
«Нельзя сказать, что Хлусевичу не должны были показывать жeлтые карточки в матче с «Акроном». Нарушения были – вопросы к Хлусевичу. «Спартак» в меньшинстве продержался и умудрился забить гол. При этом в ворота красно-белых был поставлен очень спорный пенальти – по-моему, это не 11-метровый.
Ну и что, что третья красная карточка для «Спартака» за два матча? Сейчас начали говорить о каких-то рекордах. Всю жизнь что-то бывает в первый раз. Все рекорды бьются. Это статистика, без неe никуда. Сейчас так получится, и «Спартак» сыграет следующие матчи вообще без карточек», – сказал Мостовой.
- У «Спартака» были удалены Антон Заболотный и Маркиньос в матче 2-го тура РПЛ нынешнего сезона с «Балтикой» (0:3), а также Даниил Хлусевич в игре 3-го тура с «Акроном» (1:1).
- Красно-белые заработали больше всех удалений в РПЛ с начала прошлого сезона – 8.
- В прошлом сезоне красно-белые стали лидером по количеству красных карточек в матчах FONBET Кубка России. Подопечные Деяна Станковича удалялись с поля три раза.
Источник: «Чемпионат»