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Вандалы испортили мурал Ямаля, дорисовав семерых гномов

Сегодня, 00:48

В Барселоне пострадал мурал с изображением Ламина Ямаля.

Объект открыли в июле – 18-летнего футболиста нарисовали в образе Супермена.

Неизвестные вандалы испортили мурал, добавив на него семерых гномов из мультфильма про Белоснежку.

Это отсылка к скандальной вечеринке Ямаля в честь его совершеннолетия, на которую он пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.

Автор мурала уже восстановил оригинальное изображение, показав результат своей работы в соцсетях.

  • Статистика Ямаля за главную команду «Барсы»: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
  • В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
  • Ему отдали 10-й игровой номер.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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