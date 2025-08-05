Вандалы испортили мурал Ямаля, дорисовав семерых гномов

В Барселоне пострадал мурал с изображением Ламина Ямаля.
Объект открыли в июле – 18-летнего футболиста нарисовали в образе Супермена.
Неизвестные вандалы испортили мурал, добавив на него семерых гномов из мультфильма про Белоснежку.
Это отсылка к скандальной вечеринке Ямаля в честь его совершеннолетия, на которую он пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.
Автор мурала уже восстановил оригинальное изображение, показав результат своей работы в соцсетях.
- Статистика Ямаля за главную команду «Барсы»: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
- В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
- Ему отдали 10-й игровой номер.
Источник: «Бомбардир»