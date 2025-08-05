Вандалы испортили мурал Ямаля, дорисовав семерых гномов

В Барселоне пострадал мурал с изображением Ламина Ямаля.

Объект открыли в июле – 18-летнего футболиста нарисовали в образе Супермена.

Неизвестные вандалы испортили мурал, добавив на него семерых гномов из мультфильма про Белоснежку.

Это отсылка к скандальной вечеринке Ямаля в честь его совершеннолетия, на которую он пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.

Автор мурала уже восстановил оригинальное изображение, показав результат своей работы в соцсетях.