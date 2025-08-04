Кушанашвили предположил, почему Карпин грубит журналистам

Шоумен Отар Кушанашвили оценил манеру общения главного тренера «Динамо» Валерия Карпина с журналистами.
«Мне кажется, что это игра в мачо, который постоянно грубит журналистам, который думает, что он безбрежно остроумен.
Я одно время грешил на его воспитание. Мне кажется, у него не было нормального детства. Такая грубость может быть комплексом из-за экономической ущербности, но он один из богатейших людей в стране.
Будь ты подобрее к людям, они делают за три копейки свою работу. Будь ты понежнее», – заявил Кушанашвили.
- Карпин возглавил «Динамо» в июне. Он совмещает работу со сборной России.
- Под его руководством московская команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Источник: «Комсомольская правда»