Кушанашвили предположил, почему Карпин грубит журналистам

Шоумен Отар Кушанашвили оценил манеру общения главного тренера «Динамо» Валерия Карпина с журналистами.

«Мне кажется, что это игра в мачо, который постоянно грубит журналистам, который думает, что он безбрежно остроумен.

Я одно время грешил на его воспитание. Мне кажется, у него не было нормального детства. Такая грубость может быть комплексом из-за экономической ущербности, но он один из богатейших людей в стране.

Будь ты подобрее к людям, они делают за три копейки свою работу. Будь ты понежнее», – заявил Кушанашвили.