Медведев двумя словами описал кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к оскорбительной фанатской кричалке про петербургский клуб.
- На многих стадионах РПЛ более года болельщики скандируют: «Зенит» – позор российского футбола».
- Сообщалось, что РФС будет штрафовать за это.
- Позднее информацию опровергли.
«Давайте начнeм с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая, а по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», – заявил Медведев.
Источник: «Mash на спорте»