Медведев двумя словами описал кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к оскорбительной фанатской кричалке про петербургский клуб.

На многих стадионах РПЛ более года болельщики скандируют: «Зенит» – позор российского футбола».

Сообщалось, что РФС будет штрафовать за это.

Позднее информацию опровергли.

«Давайте начнeм с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая, а по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», – заявил Медведев.