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  • Круговой – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА: «Все, кто смотрел футбол, все понимают»

Круговой – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА: «Все, кто смотрел футбол, все понимают»

Вчера, 16:24
26

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе судей в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Матч в Петербурге завершился ничьей со счетом 1:1.
  • Зенитовцы отыгрались на 76-й минуте, реализовав пенальти.
  • 11-метровый назначили за фол Кругового на Густаво Мантуане.
  • Игру обслуживал арбитр Артем Чистяков.

– Твое мнение по пенальти на Мантуане?

– Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать, – это нарисовать пенальти.

А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.

– А судейство как тебе в целом?

– Не наше дело обсуждать судейство. Все, кто смотрел футбол, все понимают. Были спорные моменты в игре, когда любое касание игрока – и сразу фол.

– «Все всe понимают». Что мы должны понять под этими словами? Что у кого-то сотый сезон идет?

– Что если идет любое касание, то сразу же фол. Находился в эпизоде, когда Вендел принял мяч и обыграл Кисляка, Матвей убирает руки, а Алвес отбирает мяч. Но арбитр свистит. Для меня это не фол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил
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Комментарии (26)
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slavа0508
1754314800
Ну они же на подсосе у Газпрома . как же им ещё свистеть ???
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Artemka444
1754315862
Смешные вы парни конечно А если бы наоборот , тогда вы бы орали что точно пенальти Ахахах
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Good_win_ФКСМ
1754316237
почему в основном составе не играет у бом.жей молодежь: они не так артистичны в балете, как бразильские танцовщицы....
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NewLife
1754316278
Опозорился РФС и жидко обкакался, так как понял, что люди увидели это паскудство.
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R_a_i_n
1754317646
Все знают, что педикулезный красиво нарисовал пенку. Фсястрана понимает, что происходит.
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sochi-2013
1754317995
Одни провокаторы с действующим игроком обсуждают судейство, а тот, не очень умный, клюет на пустой крючок. Судьи тоже имеют глаза и уши.
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ПалкоВводецъ007
1754319012
Касание на скорости это чревато. Да и что тут говорить если было касание в штрафной. Чистейший пенальти. Гыгыгы
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subbotaspartak
1754321280
Пенальти Рубину за попадание сзади практически в плечо... абсурд...
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Айболид
1754324970
Обрили уже ! Нет . Вот это лучше - "И ты , Брут". И ты , Круг .
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nik55
1754330761
левый пенальти
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