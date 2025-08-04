Круговой – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА: «Все, кто смотрел футбол, все понимают»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о работе судей в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч в Петербурге завершился ничьей со счетом 1:1.

Зенитовцы отыгрались на 76-й минуте, реализовав пенальти.

11-метровый назначили за фол Кругового на Густаво Мантуане.

Игру обслуживал арбитр Артем Чистяков.

– Твое мнение по пенальти на Мантуане?

– Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать, – это нарисовать пенальти.

А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.

– А судейство как тебе в целом?

– Не наше дело обсуждать судейство. Все, кто смотрел футбол, все понимают. Были спорные моменты в игре, когда любое касание игрока – и сразу фол.

– «Все всe понимают». Что мы должны понять под этими словами? Что у кого-то сотый сезон идет?

– Что если идет любое касание, то сразу же фол. Находился в эпизоде, когда Вендел принял мяч и обыграл Кисляка, Матвей убирает руки, а Алвес отбирает мяч. Но арбитр свистит. Для меня это не фол.