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  • Орлов снова недоволен игрой Глушенкова – его выпустили на 84-й минуте матча с ЦСКА

Орлов снова недоволен игрой Глушенкова – его выпустили на 84-й минуте матча с ЦСКА

Вчера, 15:00
10

Геннадий Орлов раскритиковал выход Максима Глушенкова на замену в концовке игры 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

  • Нападающего выпустили на 84-й минуте вместо Вендела.
  • Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

«Считаю, Семак справедливо не включил Глушенкова в стартовый состав. Его выпустили на поле на 84-й минуте. И что он продемонстрировал?

Запорол две атаки! Две передачи отдал в никуда. Первую – в ноги армейцу, вторую, неудобную, на Лусиано. В борьбу! Вот что мы имеем на выходе.

Меня просто удивило интервью его отца. Мол, если к сыну так тут относятся, он может сменить команду. А как относятся-то? Может быть, надо спрашивать прежде всего с себя?!

Меньше думать о себе, о своей яркости, неповторимости, исключительности. А больше – о «Зените»!

А то в каком-то матче Глушенков начал предъявлять претензии Мантуану. Так ты посмотри для начала, как он пашет, как отдается игре, какой у него КПД! Вот этого Максиму сейчас недостает. Не набрал форму, не приносит пользы.

Конкуренция в «Зените» очень серьезная. К ней нужно быть готовым! Если не тянешь, остаешься в запасе. Борись за место в составе. Ты – на контракте. Доказывай, что ты лучше.

Он же уже сменил четыре команды, так? Так ты задумайся: может, уже хватит? Может, пора остановиться? Данные у Глушенкова есть. Очень жалко будет, если он пропадет как футболист. Это станет его поражением», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (10)
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TIMOTHY
1754309642
С Семаком футболисты Зенита не думают о Зените! Также не думают о Зените ни семак ни Медведев иначе давно бы уже ушли раз не тянут
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subbotaspartak
1754309935
...Пропадаю я, ох и пропадаю я...Песня какая-то...
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Интерес
1754313018
Зато любимые гастеры Орлова отработали на совесть-семь рыл,1224 минуты в трёх матчах, ноль результативных действий, но во всём виноват Глушенков! А сколько Вендел ошибался в этом матче-за всю прежнюю карьеру в команде столько не ошибался.
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алдан2014
1754313124
Что то я не понял. Он поругал?
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andrei-sarap-yandex
1754315420
СЕМАК ВИНОВЕН.....а ГЛУШЕНКОВ зазвездился.....ДОЛОЙ ЛИМИТ
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raritet
1754315760
Как будто Семак не видел как работал голландец. Минимум замен , одна и та же колода. Даже когда, казалось бы нужно было менять, он придерживался этого принципа :" Настроенный механизм". Может быть и были недовольные папы футболистов, но что то сразу и не припомню. ...
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ПалкоВводецъ007
1754319275
Здесь я целиком и полностью согласен с Геннадием Сергеевичем. Гыгыгы
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FWSPM
1754320600
Он пропал как футболист когда подписал контракт с позором расистского футбола
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