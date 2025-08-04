Орлов снова недоволен игрой Глушенкова – его выпустили на 84-й минуте матча с ЦСКА

Геннадий Орлов раскритиковал выход Максима Глушенкова на замену в концовке игры 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

Нападающего выпустили на 84-й минуте вместо Вендела.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

«Считаю, Семак справедливо не включил Глушенкова в стартовый состав. Его выпустили на поле на 84-й минуте. И что он продемонстрировал?

Запорол две атаки! Две передачи отдал в никуда. Первую – в ноги армейцу, вторую, неудобную, на Лусиано. В борьбу! Вот что мы имеем на выходе.

Меня просто удивило интервью его отца. Мол, если к сыну так тут относятся, он может сменить команду. А как относятся-то? Может быть, надо спрашивать прежде всего с себя?!

Меньше думать о себе, о своей яркости, неповторимости, исключительности. А больше – о «Зените»!

А то в каком-то матче Глушенков начал предъявлять претензии Мантуану. Так ты посмотри для начала, как он пашет, как отдается игре, какой у него КПД! Вот этого Максиму сейчас недостает. Не набрал форму, не приносит пользы.

Конкуренция в «Зените» очень серьезная. К ней нужно быть готовым! Если не тянешь, остаешься в запасе. Борись за место в составе. Ты – на контракте. Доказывай, что ты лучше.

Он же уже сменил четыре команды, так? Так ты задумайся: может, уже хватит? Может, пора остановиться? Данные у Глушенкова есть. Очень жалко будет, если он пропадет как футболист. Это станет его поражением», – сказал Орлов.