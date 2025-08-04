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  • Мостовой оценил эпизод с пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА: «Несколько раз пересматривал»

Мостовой оценил эпизод с пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА: «Несколько раз пересматривал»

Вчера, 12:18
27

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенит» – ЦСКА (1:1). Он уверен, что судья не должен был назначать пенальти в ворота московской команды.

  • Главным судьей матчей был Артем Чистяков.
  • Он назначил 11-метровый после фола Данила Кругового на Густаво Мантуане.

«ЦСКА не расстроился ничьей с «Зенитом» – команда в конце матча могла как выиграть, так и проиграть. Был удар Соболева в штангу и удар Гонду, а у армейцев – дальний удар в перекладину. Поэтому армейцы должны быть довольны этой ничьей. Думаю, этим результатом больше расстроился «Зенит» – всe-таки второй матч без победы.

По мне, эпизод с Круговым и Мантуаном – это не пенальти. Я вчера несколько раз его пересматривал. Это борьба: бегут игроки и Круговой случайно попадает ногой. Они оба бежали, что ему ещe делать? Он же не специально бьeт его по ногам. Похожий момент был, когда в матче с «Зенитом» в ворота «Рубина» назначили пенальти, где мяч попал в руку Грицаенко, который бежал спиной к мячу. Какой это пенальти? Он же не знает, что мяч ему попадeт в руку. Есть игровые и футбольные моменты, где есть борьба, но это не пенальти», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Мостовой Александр
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Комментарии (27)
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boris63
1754302318
50 на 50,но это же Зинка.
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Номэд
1754302665
Все спорные моменты будут в пользу вшивых.
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Красногвардейчик
1754303576
Конечно не пенальти, это обыкновенная симуляция, но Чистякову очень хотелось сравнять счёт, тем более Соболев за три дня до матча, знал что будет бить пенальти...спрашивается, откуда он знал?
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NewLife
1754306212
Судьи РФС клоуны на содержании у владельцев одной из команд, пока конфликт интересов не будет устранен судить нормально не будут(
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Интерес
1754307308
После первого свистка в пользу "Зенита"на 7-й секунде матча, при первом контакте субтильного Глебова с питерским мордоворотом , мне всё стало ясно.В Питере так всегда-сразу на свисток.Зато есть 7 нянек судейской породы ,тридцать камер на стадионе, дорогостоящее ВАРево и ...прибыль со всего этого, плюс-сокращение безработицы. ...А счастья всё нет и нет...
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neveldomha
1754308402
А толчок в спину Соболева Мойзесом в штрафной - это что не пенальти? Причем, соперник полностью проиграл позицию, так как остался за спиной зенитовца. Просто, как в американском футболе обхватил Соболева, который прыгал за мячом и готовился нанести удар по воротам, и не просто уронил, а вынес руками. Это что борьба за мяч? А какое это отношение имеет к армейскому защитнику, если он вообще не пытался играть в мяч ?
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FWSPM
1754308435
юбилей еще раз перенести не получится отсюда и))
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FWSPM
1754308460
вместо одного очка в трех турах целых пять
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Кривая да нелёгкая
1754311311
Нашли кого спросить, старого сектанта
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Artemka444
1754316131
А давайте вообще пенальти уберем из футбола в целом, будут только штрафные!!!! Или что удар по ноге , это игровой эпизод , а не нарушение правил
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