Мостовой оценил эпизод с пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА: «Несколько раз пересматривал»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенит» – ЦСКА (1:1). Он уверен, что судья не должен был назначать пенальти в ворота московской команды.

Главным судьей матчей был Артем Чистяков.

Он назначил 11-метровый после фола Данила Кругового на Густаво Мантуане.

«ЦСКА не расстроился ничьей с «Зенитом» – команда в конце матча могла как выиграть, так и проиграть. Был удар Соболева в штангу и удар Гонду, а у армейцев – дальний удар в перекладину. Поэтому армейцы должны быть довольны этой ничьей. Думаю, этим результатом больше расстроился «Зенит» – всe-таки второй матч без победы.

По мне, эпизод с Круговым и Мантуаном – это не пенальти. Я вчера несколько раз его пересматривал. Это борьба: бегут игроки и Круговой случайно попадает ногой. Они оба бежали, что ему ещe делать? Он же не специально бьeт его по ногам. Похожий момент был, когда в матче с «Зенитом» в ворота «Рубина» назначили пенальти, где мяч попал в руку Грицаенко, который бежал спиной к мячу. Какой это пенальти? Он же не знает, что мяч ему попадeт в руку. Есть игровые и футбольные моменты, где есть борьба, но это не пенальти», – сказал Мостовой.