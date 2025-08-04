Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рэпер Obladaet назвал самый популярный клуб России

Вчера, 11:16
4

Российский рэп-исполнитель Назар Вотяков, более известный как Obladaet, назвал народный клуб страны. По его мнению, это «Зенит».

«Я за Санкт-Петербург. Поэтому самый популярный клуб для меня – «Зенит». Я из Петербурга, живу здесь и играю за Питер!

Трофеи – фактор популярности? Не знаю, я предвзят. Санкт-Петербург. «Зенит». Все остальное – пофиг», – сказал Obladaet.

  • «Зенит» занял 2-е место в прошлом розыгрыше РПЛ.
  • До этого петербуржцы 6 раз становились чемпионами России.

Еще по теме:
Вендела уличили в лишнем весе: «Он стал, как колобок»
Канчельскис дал совет Глушенкову, как перезагрузить карьеру 4
Только один игрок забил больше Даку в РПЛ с момента дебюта албанца в лиге
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1754296395
Кто это такой и почему его мнение должно быть важно , и известно всем? Что, обсуждения событий тура уже наскучили, и пошёл в оборот околофутбол? Меня лично и эмоции певунов и шутников , болеющих за ЦСКА, мало интересуют и мало отличаются от мнения рядового болельщика.
Ответить
subbotaspartak
1754301417
Спасибо, было важно услышать.
Ответить
acor94
1754312729
Обдолбает? Это у нас в Питере можно...
Ответить
acor94
1754312819
Предлагаю реакторам бомбардира самим писать разным чмырям и спрашивать их мнение о футболе)
Ответить
Главные новости
«Спартак» договорился о трансфере защитника, новый соперник сборной России, 30-миллионное предложение по игроку «Локо» и другие новости
01:23
В «Пари НН» отреагировали на жалобу в ФИФА от грузинского клуба
01:00
Вендела уличили в лишнем весе: «Он стал, как колобок»
00:36
Стало известно, останется ли Барко в «Спартаке»
00:24
Лунин сделал заявление о своем будущем в «Реале»
00:12
На «Пари НН» пожаловались в ФИФА
Вчера, 23:59
В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не продали Рошу
Вчера, 23:35
ВидеоБолельщики «Милана» эмоционально встретили Модрича
Вчера, 23:23
Гурцкая рассказал, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Вчера, 22:56
2
19-летний футболист не вернулся на Украину после сборов в Европе
Вчера, 22:46
Все новости
Все новости
На «Пари НН» пожаловались в ФИФА
Вчера, 23:59
Мостовой оценил нового соперника сборной России
Вчера, 23:47
В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не продали Рошу
Вчера, 23:35
Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»
Вчера, 23:11
Гурцкая рассказал, почему «Спартак» не увольняет Станковича
Вчера, 22:56
2
«Рубин» повторил клубный рекорд
Вчера, 22:34
Агент раскрыл, почему Батраков не покинул «Локомотив» этим летом
Вчера, 22:22
Канчельскис дал совет Глушенкову, как перезагрузить карьеру
Вчера, 22:10
4
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:59
РПЛ. «Рубин» вернулся в топ-4, победив «Сочи» (2:1) благодаря дублю Даку
Вчера, 21:59
4
Гурцкая объяснил, как «Спартак» испортил дебют Жедсона
Вчера, 21:49
5
ВидеоВратарь «Рубина» Ставер сделал феноменальный сейв в игре с «Сочи»
Вчера, 21:43
1
Реакция Губерниева на матч сборной России с Иорданией
Вчера, 21:35
1
Только один игрок забил больше Даку в РПЛ с момента дебюта албанца в лиге
Вчера, 21:21
Черчесов сказал, чего не хватает «Краснодару» в новом сезоне
Вчера, 21:09
Семак уговаривает лучшего бомбардира сборной Сербии перейти в «Зенит»
Вчера, 20:55
11
Саудовский клуб хотел купить Батракова за 30 миллионов
Вчера, 20:44
6
Мостовой определил главного кандидата на вылет из РПЛ: «Эта команда не должна играть в Премьер-лиге»
Вчера, 20:20
7
Орлов похвалил Соболева: «То что надо!»
Вчера, 20:00
Медведев высмеял болельщиков, скандирующих «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 19:50
48
Кушанашвили – о «Динамо» при Карпине: «Их всех нужно посадить в тюрьму за такую игру»
Вчера, 19:30
8
В ЦСКА рассказали, кто заменит Файзуллаева
Вчера, 19:07
4
Экс-спартаковец Яковлев одним словом описал карьеру Дзюбы
Вчера, 18:47
3
Кушанашвили предположил, почему Карпин грубит журналистам
Вчера, 18:35
6
Семин назвал лучший матч трех стартовых туров РПЛ
Вчера, 18:27
5
Орлов – об игроке «Зенита» в матче с ЦСКА: «Просто никакой был!»
Вчера, 18:06
3
Медведев двумя словами описал кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 17:43
32
Червиченко объяснил серию удалений игроков «Спартака»
Вчера, 17:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 