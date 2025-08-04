Российский рэп-исполнитель Назар Вотяков, более известный как Obladaet, назвал народный клуб страны. По его мнению, это «Зенит».
«Я за Санкт-Петербург. Поэтому самый популярный клуб для меня – «Зенит». Я из Петербурга, живу здесь и играю за Питер!
Трофеи – фактор популярности? Не знаю, я предвзят. Санкт-Петербург. «Зенит». Все остальное – пофиг», – сказал Obladaet.
- «Зенит» занял 2-е место в прошлом розыгрыше РПЛ.
- До этого петербуржцы 6 раз становились чемпионами России.
Источник: «Спорт-Экспресс»