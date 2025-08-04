Шикунов – о «Спартаке»: «Ситуация тяжелая»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ничью команды с «Акроном». Команды сыграли со счетом 1:1 в 3-м туре РПЛ.

«Из того, что было, это для «Спартака» нормально, когда они остались вдесятером. А так, вообще-то, это плохой результат.

Тяжелая ситуация у «Спартака». Это команда, которая должна бороться за чемпионство, другого не бывает у столичного клуба. Но здесь совсем не чемпионский график, мы все видим – 5 очков потеряно в 3-х матчах. Это не совсем нормально», – сказал Шикунов.