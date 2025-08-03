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  • Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом»

Вчера, 21:22
31

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА.

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол Данила Кругового на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

– Разберем пенальти. Были ли варианты закрыть на это глаза у Артема Чистякова?

– Конечно, нет. Чистяков находился в хорошей позиции, он видел это дополнительное действие Кругового, когда он подбил ногу Мантуана. То есть это не просто касание, а именно есть действие, это фол по неосторожности, никакую карточку здесь не нужно показывать. Да, Мантуан чуть‑чуть дорисовал, как любой нападающий это делает, но это не умаляет того, что был удар по ноге.

– Мойзес в конце матча получил желтую карточку, а мог быть удален, когда он вышел из себя, его всей командой сдерживали.

– Там вообще целый букет мог быть. Там могла быть и вторая желтая, и прямая красная в зависимости от того, что он говорил и делал. Мойзесу показана карточка за неспортивное поведение, и дальше он выходит из себя. Безусловно, Мойзес очень сильно рисковал, что будет удален, но Чистяков проявил хладнокровие и не стал показывать карточки.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Лапочкин Сергей
Комментарии (31)
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Plyash
1754248355
Пеналь был , конечно , ногу то заплели . Но , типа игровой , нечаянный , карточек в таком случаях не дают .
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Gwynbleidd
1754248529
Ну с учётом как Чисятков судил, ему игроки ЦСКА могли и лицо набить...
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Вжыхъ
1754252237
А чего только один пендаль?! Звенит так опять чемпионство не возьмёт...
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АЛЕКС 58
1754253935
Чистяков тоже в доле для очередного юбилея? Такой футбол как в газпроме нам не нужен.
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boris63
1754265291
Не ну здесь ясно, судьям Зинке приходится помогать, пенальтями, карточками, юбилей однако. Зенитовский игруля не успел упасть а судья уже показывает на точку, позорище ЗПРФ.
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ПалкоВводецъ007
1754278041
Пенальти железобетонный, а вот Мозеса арбитр пожалел. Гыгыгы
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Yellow 91
1754279392
Смотрю на этот цирк и вспоминаю АПЛ, только в прошлом сезоне на моей памяти 3 момента, когда судья сразу не ставит на точку, потом ему предлагают посмотреть вар, и он все равно не ставит, трактуя это -"Не достаточный контакт". В данном случае - это тоже "не достаточный контакт". Мантуан почувствовал минимальный контакт и упал самостоятельно, а не от контакта
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R_a_i_n
1754279931
Вроде как во всех трёх турах импотенты били пенки? Если их убрать, сколько очков будет у нестолетних?
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almanev
1754282032
Лапочкин всегда ссыт по ветру
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cska1948
1754287059
Интересно, чтобы сказал Лаплчкин про такой пенальти в ворота Зенита? Да ничего бы не сказал, потому что даже во сне такое не приснится.
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