Круговой извинился перед болельщиками ЦСКА после игры с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой попросил прощения после матча с «Зенитом» (1:1).

Игрок заработал пенальти в середине второго тайма, сфолив на Густаво Мантуане. 11-метровый удар реализовал Александр Соболев.

– Боевой матч, понятно, что «Зенит» контролировал больше мяч, мы неплохо выбегали в контратаки. Удалось в первом тайме реализовать свой момент, во втором, конечно, вышли более высокие игроки у «Зенита», пошли подачи, и нам было сложнее. Плюс пенальти, который я заработал. Не знаю, пускай эксперты обсуждают, были или не было. Обидно, что именно я это сделал. Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА.

– Был элемент случайности в том моменте с пенальти?

– Да, получается, я параллельно шел, не думал, что сфолю. У меня была задача не дать ему подать или ударить. А там он либо завалился, либо подлез. В итоге поставили, пусть эксперты решают, это не мое дело.