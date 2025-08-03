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  • Круговой извинился перед болельщиками ЦСКА после игры с «Зенитом»

Круговой извинился перед болельщиками ЦСКА после игры с «Зенитом»

Вчера, 20:44
12

Защитник ЦСКА Данил Круговой попросил прощения после матча с «Зенитом» (1:1).

Игрок заработал пенальти в середине второго тайма, сфолив на Густаво Мантуане. 11-метровый удар реализовал Александр Соболев.

– Боевой матч, понятно, что «Зенит» контролировал больше мяч, мы неплохо выбегали в контратаки. Удалось в первом тайме реализовать свой момент, во втором, конечно, вышли более высокие игроки у «Зенита», пошли подачи, и нам было сложнее. Плюс пенальти, который я заработал. Не знаю, пускай эксперты обсуждают, были или не было. Обидно, что именно я это сделал. Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА.

– Был элемент случайности в том моменте с пенальти?

– Да, получается, я параллельно шел, не думал, что сфолю. У меня была задача не дать ему подать или ударить. А там он либо завалился, либо подлез. В итоге поставили, пусть эксперты решают, это не мое дело.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил
Комментарии (12)
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Semenycch
1754243191
Ну вот и ответ на всё ржание и визг парнокопытных и непарнокопытных! Виновник пенальти просит прощения! Значит пенальти был чистейший! А вообще все непарнокопытное стадо в этом матче играло безобразно грубо, наверное это стадо посчитало, что футбольные законы для них не писаны?
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Plyash
1754245279
Дружище , тебе не за что извиняться , на повторе видно , что ты по инерции пяткой его завалил . Это игровой момент , это очередной ляп нашего судопроизводства ,когда игрок не видит своего нарушение , и только камеры это подтверждают . Да , пенальти , но никаких красных и жёлтых карточек здесь не должно быть . Это нарушение не сознательное , а в процессе борьбы за позицию , только по камерам это видно .
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Литейный 4 (returned)
1754246514
Спасибо Данил. Подсобил бывшим своим. Гыгыгы
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Persona_non_Grata
1754254241
"А там он либо завалился, либо подлез" - не "подлез", а "подлец" !)...
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