Соболев высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча с ЦСКА.

Петербуржцы сыграли вничью в 3-м туре РПЛ. Соболев забил гол с пенальти на 75-й минуте.

– Я считаю, что первый тайм ЦСКА по делу выиграл, потому что «Зениту» не хватало страсти, азарта агрессии и в атаке, и в стыках. ЦСКА агрессивно играл, за счет этого забил гол. Во втором тайме изменился настрой.

Момент с пенальти? Обычный пенальти, и до этого много было. До игры знал, куда буду бить. Небольшое волнение было, все‑таки ответственность.

– Была ли дискуссия, кто должен исполнять пенальти?

– Перед игрой было написано, что Мостовой, его на поле не было. Сориентировались на поле. Никто спорить не стал. До игры специально пробил Кержакову пенальти в этот угол.