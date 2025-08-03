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Соболев высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА

Вчера, 20:15
17

Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча с ЦСКА.

Петербуржцы сыграли вничью в 3-м туре РПЛ. Соболев забил гол с пенальти на 75-й минуте.

– Я считаю, что первый тайм ЦСКА по делу выиграл, потому что «Зениту» не хватало страсти, азарта агрессии и в атаке, и в стыках. ЦСКА агрессивно играл, за счет этого забил гол. Во втором тайме изменился настрой.

Момент с пенальти? Обычный пенальти, и до этого много было. До игры знал, куда буду бить. Небольшое волнение было, все‑таки ответственность.

– Была ли дискуссия, кто должен исполнять пенальти?

– Перед игрой было написано, что Мостовой, его на поле не было. Сориентировались на поле. Никто спорить не стал. До игры специально пробил Кержакову пенальти в этот угол.

  • «Зенит» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ахмат».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр
Комментарии (17)
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Persona_non_Grata
1754241572
"Момент с пенальти? До игры знал..." - и ведь никто за язык не тянул !!! Можно расценивать как добровольное признание !!!)...
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pasha-ansh@mail.ru
1754243292
дельфин до такой степени тупой, что проговорился, что судейка заряженный
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Интерес
1754245472
Соболь спас честь "Зенита". Честь пришла в себя и спросила возмущённо, зачем он сделал это?
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saf05
1754247854
Он уже до игры знал куда будет бить. О чем тут можно ещё говорить.
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Plyash
1754247969
Ребята , а Дельфин сегодня вью после игры давал в брекетах , али нет , кто помнит ? Если бы его в основу Поганыч сразу поставил бы , то во втором Зенит играл бы в пол-ноги , потому как в первом разница была бы сделана , без сомнения .
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