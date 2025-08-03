Экс-фигурист предложил уравнять бюджеты клубов РПЛ: «Есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о необходимости реформ в российском футболе.

«Надо быть футбольным экспертом, чтобы понимать корень проблемы. Потому что порой причина провала глубоко. Как я понимаю, а я не эксперт... Мое мнение, что убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. Это мое мнение.

И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Потому что вы понимаете, что есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!» – сказал Ягудин.