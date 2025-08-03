Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о разговоре с главным тренером команды Валерием Карпиным после своих критических высказываний о совмещении специалистом работы в клубе и сборной России.

– Ваш разговор с Карпиным, что вы будете менее активны [в СМИ] – насколько это было правдой и что действительно было, когда появились ваши цитаты?

– Мои цитаты не несли какого-то неприязни или негатива в сторону Карпина. Трактовки моих слов в СМИ и раздувание какой-то истории – это все бред.

Меня спросили, я высказал свое мнение, которое касалось каких-то ситуаций. У нас достаточно хорошие отношения и в плане профессионализма, и в плане человеческих качеств. А раздувание нашими СМИ – это классика. Здесь ничего удивительного. Я к нему зашел, объяснил свою позицию. И все.

Полное взаимопонимание. Опять же, надо фильтровать то, что говоришь, учитывая, как у нас все преподносится и раздувается.

– После разговора с Карпиным вы остались при этом же мнении?

– Я объяснил Карпину свою позицию, в принципе он меня понял. Пожали руки, никаких проблем. Никаких недопониманий, недосказанности у нас нет.