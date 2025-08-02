Кордоба прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарий после матча с «Динамо».

Краснодарцы обыграли московскую команду со счетом 1:0 в 3-м туре РПЛ. Кордоба забил на 87-й минуте.

– Хотелось бы поздравить партнеров по команде и тренерский штаб. Это была нелегкая неделя, но, несмотря на это, у нас получилось все перевернуть. Сейчас мы очень рады. Будем надеяться, что получится продолжать в том же духе.

– Что вам говорил Мусаев после тех матчей, которые вы проиграли? И что вас воодушевило сегодня?

– Мы разговаривали по поводу предстоящего матча. Знали, что игра не будет легкой. «Динамо» – достойный соперник. Мы усиленно готовились и достойны этого триумфа. Я каждый день готовлюсь, чтобы забивать эти мячи. Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. Уже пора перестать говорить об удаче.