Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Краснодаром». Московская команда уступила в 3-м туре РПЛ со счетом 0:1.

– Смысла нет сваливать на игроков, которых не было. «Краснодар» играл хорошо, не давал нам делать то, что мы задумывали. Рубенс? Пока силы были, играл нормально.

– Насколько может первое поражение в сезоне может повлиять на психологическое состояние команды?

– Повлиять точно никак не сможет.