Мостовой – о «Краснодаре»: «Раньше кричали про воспитанников, а сейчас 15 иностранцев»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара».

«Краснодар» раньше кричал про своих воспитанников, но с ними выше 5-6 места не поднимался. Сейчас у них 15 иностранцев – чемпионами стали.

Паспорт в футбол не играет! Если игрок сильнее, то какая разница, какое у него гражданство?» – сказал Мостовой.