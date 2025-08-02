Мостовой – о «Краснодаре»: «Раньше кричали про воспитанников, а сейчас 15 иностранцев»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о составе «Краснодара».
«Краснодар» раньше кричал про своих воспитанников, но с ними выше 5-6 места не поднимался. Сейчас у них 15 иностранцев – чемпионами стали.
Паспорт в футбол не играет! Если игрок сильнее, то какая разница, какое у него гражданство?» – сказал Мостовой.
- «Краснодар» в прошлом сезоне впервые в истории выиграл РПЛ.
- В заявке клуба на сезон было 11 иностранных футболистов при лимите в 13 легионеров.
Источник: «Спорт-Экспресс»