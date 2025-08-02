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Генич прокомментировал ситуацию Глушенкова в «Зените»

Вчера, 17:00
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о Максиме Глушенкове.

  • У игрока, вероятно, конфликт с Сергеем Семаком.
  • Главный тренер «Зенита» заменил его в перерыве матча с «Рубином» (2:2) неделю назад.

«Проблема в характере Макса. Мне кажется, у Макса вокруг все виноваты. Семак против тебя, болельщики, не на ту позицию ставят.

Но объяснения Сергея Богдановича, что замена из-за того, что много брака, подтверждаются цифрами. У него 50% брака.

Если каждая вторая передача чужому, тренер смотрит и думает – наверное, не попал в игру. Он старается, все это есть. Но не понять, какая у него позиция.

В «Локомотиве» Галактионов поставил его ложной девяткой и сказал – вот половина поля чужая, твори. Где хочешь, там и бегай. Это развязывало руки.

В «Зените» так нельзя. Есть Луис Энрике, Педро с Мостовым на флангах, нападающие. Там ты должен вписываться в схему, и надо это принять. К легионеру за 25 миллионов будет другое отношение, нежели к россиянину за 6.

Семак на своем веку как игрок и тренер перевидал таких немножечко понтовых много – Козлов был из этой породы.

Всем кажется, что тренер не понимает, не видит во мне потенциал маэстро», – заявил Генич.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Генич Константин
Комментарии (7)
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Цугундeр
1754145044
)) В дырочку, Генич! Браво. "Семак на своем веку как игрок и тренер перевидал таких немножечко понтовых много – Козлов..")) Напомнило..) Приходит домой муж и говорит жене: -Ты знаешь, а у нас очень культурные водители!. -С чего ты взял?. -Ну перебегал я дорогу..Выходит водитель, подходит ко мне и говорит: „Для вас, козлов, подземные переходы построили“!. -Ну и почему они после этого культурные?. -Ну как почему? Во-первых, на „вы“, во-вторых, по фамилии.
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sochi-2013
1754145498
От осинки не родятся апельсинки. Папа показал в кого сын. Продавать!
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Plyash
1754149314
Глушенков та ещё "кисейная барышня", с сильными партнёрами ему играть не комфортно , намного хуже , чем с равными ему самому , поэтому в Зените ему делать нечего . Эта покупка тактическая ошибка Семака .
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власик
1754149643
А что бы Семаку в первую очередь не заменить Соболева, Горшкова, Михайлова
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Интерес
1754150470
В Гениче маэстро действительно рассмотреть трудно, тут он прав.
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alefreddy
1754150810
Макс еще покажет характер так как недолго везде задержался
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