Генич прокомментировал ситуацию Глушенкова в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о Максиме Глушенкове.

У игрока, вероятно, конфликт с Сергеем Семаком.

Главный тренер «Зенита» заменил его в перерыве матча с «Рубином» (2:2) неделю назад.

«Проблема в характере Макса. Мне кажется, у Макса вокруг все виноваты. Семак против тебя, болельщики, не на ту позицию ставят.

Но объяснения Сергея Богдановича, что замена из-за того, что много брака, подтверждаются цифрами. У него 50% брака.

Если каждая вторая передача чужому, тренер смотрит и думает – наверное, не попал в игру. Он старается, все это есть. Но не понять, какая у него позиция.

В «Локомотиве» Галактионов поставил его ложной девяткой и сказал – вот половина поля чужая, твори. Где хочешь, там и бегай. Это развязывало руки.

В «Зените» так нельзя. Есть Луис Энрике, Педро с Мостовым на флангах, нападающие. Там ты должен вписываться в схему, и надо это принять. К легионеру за 25 миллионов будет другое отношение, нежели к россиянину за 6.

Семак на своем веку как игрок и тренер перевидал таких немножечко понтовых много – Козлов был из этой породы.

Всем кажется, что тренер не понимает, не видит во мне потенциал маэстро», – заявил Генич.