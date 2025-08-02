Мостовой определил фаворита в матче «Краснодар» – «Динамо»

Александр Мостовой высказался о шансах «Краснодара» и «Динамо» на победу в очном матче 3-го тура РПЛ.

«Краснодар» проиграл в чемпионате, затем в Кубке, а сейчас игра против прямого конкурента. «Динамо» тоже хорошо усиливается, тратится. Также появилась принципиальность между этими командами за последние сезоны.

Думаю, небольшое преимущество за «Краснодаром» – 55 на 45. Если «быки» и в третий раз проиграют дома, то это уже будет перебор.

Предположу, что игра закончится победой хозяев со счетом 2:1», – сказал Мостовой.