Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА

Александр Мостовой высказался о трансфере Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир».

Армейцы купили его за 500 тысяч евро, а продали за 7,5 миллиона.

«Думаю, Файзуллаев правильно сделал, что поехал в Турцию. Парень хороший, способный. Турецкий чемпионат довольно сильный.

Здесь какой был момент: он же потерял место в основе. Вроде он начал играть, а потом замены, замены, замены. Не знаю, с чем это связано, но такое бывает.

Он наверняка понял, что основным не будет, поэтому решил поехать, попробовать себя. Будем следить за ним. Тем более, Узбекистан же вышел на чемпионат мира впервые в истории. Это огромный плюс.

7,5 миллиона евро? Это хорошая цена. Я думаю, что года два назад за него и миллиона никто не предлагал», – заявил Мостовой.