70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.

«Челси» находится на продвинутой стадии переговоров о его трансфере.

22-летний футболист уже убрал упоминание о немецком клубе из своего профиля в соцсетях, а в пятницу он не тренировался с командой.