70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»

Атакующий полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.
«Челси» находится на продвинутой стадии переговоров о его трансфере.
22-летний футболист уже убрал упоминание о немецком клубе из своего профиля в соцсетях, а в пятницу он не тренировался с командой.
- Рыночная стоимость голландца – 70 миллионов евро.
- Симонс – воспитанник «Барселоны».
- В составе «Лейпцига» он забил 21 гол и сделал 23 ассиста в 76 матчах.
- Также хавбек известен по выступлениям за «ПСЖ» и ПСВ.
Источник: твиттер Фабрицио Романо