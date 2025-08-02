Новичок «Спартака» Жедсон раскрыл значение своих татуировок

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о тату на своем теле.

– Что значат твои многочисленные татуировки?

– Каждую описать не получится. У всех свой смысл.

Большинство связано с событиями, которые были в моей жизни, или посвящены семье. Кое-что еще нужно довести до конца.