Новичок «Спартака» Жедсон раскрыл значение своих татуировок

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о тату на своем теле.
– Что значат твои многочисленные татуировки?
– Каждую описать не получится. У всех свой смысл.
Большинство связано с событиями, которые были в моей жизни, или посвящены семье. Кое-что еще нужно довести до конца.
- Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
Источник: сайт «Спартака»