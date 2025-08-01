Смородская – о Жедсоне: «Спартак» не заслуживает такого трансфера»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.

Контракт с новичком заключен до 2029 года.

26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

«Я считаю, что это дорого. «Спартак» не заслуживает по своей работе такого трансфера.

Особенно этот тренер Станкович. Видимо, спартаковские шефы считают, что он хороший специалист. Я так не считаю.

Вы посмотрите, сколько тратится на трансферы: зимой около 40 миллионов евро, сейчас потрачены баснословные деньги еще на один переход», – сказала Смородская.