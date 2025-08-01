Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская – о Жедсоне: «Спартак» не заслуживает такого трансфера»

Смородская – о Жедсоне: «Спартак» не заслуживает такого трансфера»

Вчера, 23:36
23

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

  • Португальца купили за рекордные 20,78+7,27 млн евро.
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года.
  • 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

«Я считаю, что это дорого. «Спартак» не заслуживает по своей работе такого трансфера.

Особенно этот тренер Станкович. Видимо, спартаковские шефы считают, что он хороший специалист. Я так не считаю.

Вы посмотрите, сколько тратится на трансферы: зимой около 40 миллионов евро, сейчас потрачены баснословные деньги еще на один переход», – сказала Смородская.

Еще по теме:
Смородская уволила бы двух ключевых сотрудников «Спартака» 1
Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа» 3
Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра» 20
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Смородская Ольга
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1754083135
Кто внятно объяснит, что означает фраза : " «Спартак» не заслуживает по своей работе такого трансфера." Это похвала игроку,упрёк в адрес реализаторов трансфера или что ещё?
Ответить
slavа0508
1754106468
Сказала . так сказала . Смородская одним словом ...клиника ждёт ...
Ответить
FWSPM
1754106964
тебя забыли спросить)) Спартак должен усиливать состав независимо от того кто тренер
Ответить
subbotaspartak
1754107858
Лист смородины хорош при засолке огурцов, а это старается насолить где угодно.
Ответить
САДЫЧОК
1754112086
Хорошие трансферы и очень плохой тренер!
Ответить
Plyash
1754112739
Сначала ляпнула , затем подумала , как всегда . С таких трансферов жирует весь совет директоров команды , ничего нового здесь не наворочено . Кому на хлебушек , а кому ещё и на маслице к нему .
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754113874
В прошлом сезоне срамтак потратил 60!!! лямов, чтобы зацепиться за 4 место. Это же клуб доильня для агентов. Вот и этот неликвид купили по цене топа, чтобы быть шестыми. Гыгыгы
Ответить
nik55
1754114316
что можно сказать о тупой бабе----ничего
Ответить
andr45
1754115781
За четыре года Смородская сменила шестерых тренеров! В среднем выходит чаще, чем раз в год.  Юрий Семин, Юрий Красножан, Владимир Маминов, Жозе Коусейру, Славен Билич и Леонид Кучук 
Ответить
kvm
1754117048
чпокните эту жабу кто-нибудь, чтоб успокоилась...
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Спартак» не победит «Акрон»
14:40
1
Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА
14:28
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
13:59
4
Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»
13:26
Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»
13:13
4
Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира
12:38
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
12:12
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
11:56
4
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
11:46
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
11:36
6
Все новости
Все новости
Вега сравнил инфраструктуру «Зенита» и «Барселоны»
14:14
Самый дорогой новичок в истории «Спартака» рассказал о своем прозвище
13:39
1
Шунин одним словом описал результаты «Динамо» при Карпине
12:48
Мостовой оценил критику в адрес вратаря «Спартака» Максименко
12:24
4
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
11:56
4
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
11:36
6
Фото«Сочи» объявил о покупке опорника «Локомотива»
11:25
1
ЦСКА согласовал аренду колумбийского вингера
11:11
2
Мостовой: «В Бразилии 50 человек стоят и ждут, чтобы их купили в «Зенит»
10:53
7
«Спартак» узнал цену на защитника «Ренна» Во
10:37
5
Ловчев определил фаворита в матче «Зенит» – ЦСКА
10:10
5
Новичок «Спартака» Жедсон раскрыл значение своих татуировок
09:51
12
ФотоДинамовец Тюкавин посетил автозавод в Китае
09:35
11
Гандри из «Ахмата» назвал лучшего футболиста РПЛ: «Легко мог бы играть в топ-клубе Европы»
09:18
3
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 августа 2025
09:09
1
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 3 августа 2025
09:02
1
Реакция Радимова на рекордный трансфер «Спартака»
08:58
21
Где смотреть матч «Балтика» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 3 августа 2025
08:56
1
Где смотреть матч «Акрон» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 3 августа 2025
08:48
2
«Спартак» и «Динамо» поспорят за нападающего сборной Косово
08:16
8
Видео«Спартак» показал первую встречу Жедсона со Станковичем
00:48
10
Ташуев ответил на вопрос о работе в «Спартаке»
00:24
1
ВидеоОрлов принизил победу ЦСКА над «Зенитом» в майском финале Пути РПЛ FONBET Кубка России
Вчера, 23:47
18
Смородская – о Жедсоне: «Спартак» не заслуживает такого трансфера»
Вчера, 23:36
23
Ларин: «Если бы Глушенков, Батраков и Кисляк играли в одной команде, это была бы катастрофа для российского футбола»
Вчера, 23:11
2
«Спартак» рассматривает четырех центральных защитников
Вчера, 22:50
5
Смолов оценил рекордный трансфер «Спартака»
Вчера, 22:31
1
Смородская уволила бы двух ключевых сотрудников «Спартака»
Вчера, 22:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 