Пономарев ответил, за счет чего ЦСКА может победить «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».
«Я настроен оптимистично. ЦСКА хорошо провел последнюю кубковую встречу против «Локомотива». Все время стремились в атаку и обостряли ситуацию.
«Зенит» неграмотно играет в обороне. ЦСКА нужно забить и не пропустить. Я думаю, будет минимальная победа ЦСКА со счетом 1:0», – сказал Пономарев.
- «Зенит» примет ЦСКА в воскресенье, 3 августа, в 18:00 мск.
- У обеих команд по 4 очка после 2 туров чемпионата.
Источник: News.ru