Пономарев ответил, за счет чего ЦСКА может победить «Зенит»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Зенита».

«Я настроен оптимистично. ЦСКА хорошо провел последнюю кубковую встречу против «Локомотива». Все время стремились в атаку и обостряли ситуацию.

«Зенит» неграмотно играет в обороне. ЦСКА нужно забить и не пропустить. Я думаю, будет минимальная победа ЦСКА со счетом 1:0», – сказал Пономарев.