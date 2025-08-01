Жедсон – о клубном музее «Спартака»: «Не хочу говорить неправдивые вещи»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш не стал восхищаться музеем московского клуба.

«Я не фанат искусства и истории. Конечно, историю важно знать. Музей у «Спартака» классный.

Но мне не очень интересна музейная тема. Не хочу говорить вам вещи, которые не совсем правдивы.

Стадион мне действительно понравился. Поле, база – те места, где я буду проводить гораздо больше времени. Там будет проходить моя ежедневная жизнь», – сказал португалец.