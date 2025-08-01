Игроку «ПСЖ» грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура обратилась в уголовный суд департамента О-де-Сен с ходатайством о предъявлении Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании.
- Речь идет об инциденте, произошедшем в 2023 году.
- По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.
- Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.
Марокканскому защитнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Сам футболист всегда отрицал факт насилия.
Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа.
Источник: Le Parisien