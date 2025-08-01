Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроку «ПСЖ» грозит 15 лет тюрьмы

Вчера, 19:10
1

Прокуратура обратилась в уголовный суд департамента О-де-Сен с ходатайством о предъявлении Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании.

  • Речь идет об инциденте, произошедшем в 2023 году.
  • По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.
  • Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

Марокканскому защитнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам футболист всегда отрицал факт насилия.

Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа.

Еще по теме:
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal 2
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ» 12
Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Хакими Ашраф
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JI e x a
1754081098
Изнасиловал пальцем, ахахаха =)) Как же это смешно =))
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Спартак» не победит «Акрон»
14:40
1
Мостовой прокомментировал уход Файзуллаева из ЦСКА
14:28
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
13:59
4
Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»
13:26
Раскрыты условия возможного перехода Куэсты в «Спартак»
13:13
3
Холанд высказался о шансах сборной Норвегии выиграть чемпионат мира
12:38
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
12:12
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
11:56
4
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
11:46
Карраскаль прошел медосмотр для нового клуба
11:36
6
Все новости
Все новости
Фото«Марсель» купил бразильского вингера за 35 миллионов
Вчера, 21:57
«ПСЖ» лишил Доннарумму статуса основного вратаря
Вчера, 21:35
11
Кафанов отреагировал на слухи, что «ПСЖ» пожертвует Сафоновым ради украинца Забарного
Вчера, 19:30
6
Игроку «ПСЖ» грозит 15 лет тюрьмы
Вчера, 19:10
1
Фото«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга
31 июля
Сафонов может стать третьим вратарем «ПСЖ»
31 июля
13
Головин забил впервые с января
30 июля
ФотоГоловин сфотографировался в форме другого клуба
30 июля
2
«ПСЖ» не удается договориться о переходе украинского защитника
30 июля
6
Новичок «Краснодара» в шоке от базы «Краснодара»: «Такого нет ни у одного клуба»
30 июля
10
Головиным недовольны французские журналисты – у них есть претензия к россиянину
29 июля
7
В «ПСЖ» определились с заменой для Доннаруммы
28 июля
10
«ПСЖ» готов продать Доннарумму
28 июля
6
«Галатасарай» может улучшить положение Сафонова в «ПСЖ»
26 июля
2
Луис Энрике отправил игрока за 90 миллионов в дубль «ПСЖ»
24 июля
1
«Полнейший бред!»: агент Головина – о возможном возвращении игрока в Россию
23 июля
Во Франции назвали клуб, в котором Головин хочет играть в новом сезоне
23 июля
4
Малафеев оценил ситуацию Сафонова в «ПСЖ»
20 июля
4
Фото«ПСЖ» купил еще одного конкурента для Сафонова
18 июля
9
ВидеоСафонов проснулся в 5 утра и сходил в «Кофеманию»
17 июля
25
«ПСЖ» вступил в переговоры по Сперцяну
17 июля
25
Сафонов публично выразил недовольство своим положением в «ПСЖ»
16 июля
9
«ПСЖ» готов пожертвовать тремя игроками ради украинца Забарного
15 июля
6
Бывшая жена Сафонова вновь подала в суд на игрока
14 июля
6
Подробности перехода в «Краснодар» игрока со статистикой «10+11» в сезоне Лиги 1
14 июля
2
Энрике назвал лучшего тренера в мире
12 июля
1
10 сильнейших клубов мира по версии суперкомпьютера
10 июля
1
Сафонов уличил Роналду в неправоте
9 июля
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 