Игроку «ПСЖ» грозит 15 лет тюрьмы

Прокуратура обратилась в уголовный суд департамента О-де-Сен с ходатайством о предъявлении Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании.

Речь идет об инциденте, произошедшем в 2023 году.

По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.

Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

Марокканскому защитнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам футболист всегда отрицал факт насилия.

Теперь следственный судья должен утвердить или отклонить окончательное обвинительное заключение, подписанное 1 августа.