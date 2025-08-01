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Ловчев – футболисту «Спартака»: «Я в тебя не верю!»

Вчера, 19:00
16

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев снова прошелся по форварду московской команды Антону Заболотному.

– Трансфер Заболотного объявляется как трансфер, который сделает «Спартак» чемпионом. Ребята, вы обалдели все?

Чем он хорош? Что он сделал в футболе? Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40 мячей. Защитник!

А тут говорится о центральном нападающем, который должен как минимум в каждом чемпионате по 15–16 голов забивать.

С «Балтикой» этот центральный нападающий в начале игры прыгает на кого‑то в центре поля и зачем‑то удаляется.

Талалаев сказал, что он хороший нападающий? Да, но для «Балтики».

В «Спартаке» есть два форварда: Ливай и Угальде. Бесплатно Заболотный пришел? Я о футболе говорю, а не о торговле.

Назовите мне команду, где он хорошо играл. В «Химках»? Где «Химки»?

– Почему Березуцкий брал его в ЦСКА?

– Потому что в России других футболистов нет. Моего мнения о Заболотном ничего не изменит. Я его не вчера увидел. Классный нападающий, лучший в стране – это Кордоба.

Заболотный, я в тебя не верю! Через некоторое время он сядет в запас. Думаю, забьет он шесть от силы. Это мало для форварда. Десять – хороший результат.

Дзюба куда бы ни пришел, никто не говорит, сколько он забьет, он будет забивать.

  • Заболотному 34 года. Он провел за «Спартак» 3 матча, сделал ассист и заработал пенальти.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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...уефан
1754065973
..."Я тебе, Евгений, верю! Разве могут быть сомнения? Я и сам всё это видел. Это наш с тобою секрет!"(с)/адаптация/...
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Интерес
1754067613
Верую ибо бессмысленно.
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andr45
1754069208
ЛОВЧЕВ «Думаю, забьет он шесть от силы. Это мало для форварда.» А сколько забил десятимиллионный Соболев?) ЧЕТЫРЕ А, что этот злобный импотент скажет об этих бонбардирах? Гурарипе (ЦСКА),- 4 мяча, Шабанхаджай (Рубин) — 5 мячей, Пиняев (Локомотив) — 5 мячей, Голенков (Ростов) — 5 мячей, Педро «Zenitе» — 5 мячей, Энрике (КОРОЛЬ АМЕРИКИ) — 2 мяча)))
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VVM1964
1754069296
Да угомонитесь уже - пришел и пришел ! Кто там считает, что это основополагающий игрок ??? Игрок для ротации - не более того, отчего столько внимания то ???!!!... Если выходя на замены, забьет 6 так это СУПЕР !!! Как по мне 3-4 и 2-3 ассиста при выходе на 15-20 мин в концовке это будет вполне достойный результат ! Если в 2-3 играх изменит итог встречи, это тоже будет вполне приемлемо !...
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Тинез Розоп
1754070082
Солидарен с Серафимычем…
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Клубничный
1754072958
Прав ловчев - загубят в тарасовке талант восходящий!!! Они тут большие мастера!!!! Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!
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FWSPM
1754079662
"через некоторое время он сядет в запас" Его и брали в запас он играет только потому что основные не готовы
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Plyash
1754131833
Женька Ловчев забил за Спартак ровно 32 мяча , это официальная статистика . Из них два дубля , в общем-то солидно . А глаголит , что около сорока . Хвальбишка старый , во вранье раньше замечен не был . Ну , попадёшся ты мне как-нибудь в Тарасовке , старый лис .
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