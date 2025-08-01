Ловчев – футболисту «Спартака»: «Я в тебя не верю!»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев снова прошелся по форварду московской команды Антону Заболотному.

– Трансфер Заболотного объявляется как трансфер, который сделает «Спартак» чемпионом. Ребята, вы обалдели все?

Чем он хорош? Что он сделал в футболе? Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40 мячей. Защитник!

А тут говорится о центральном нападающем, который должен как минимум в каждом чемпионате по 15–16 голов забивать.

С «Балтикой» этот центральный нападающий в начале игры прыгает на кого‑то в центре поля и зачем‑то удаляется.

Талалаев сказал, что он хороший нападающий? Да, но для «Балтики».

В «Спартаке» есть два форварда: Ливай и Угальде. Бесплатно Заболотный пришел? Я о футболе говорю, а не о торговле.

Назовите мне команду, где он хорошо играл. В «Химках»? Где «Химки»?

– Почему Березуцкий брал его в ЦСКА?

– Потому что в России других футболистов нет. Моего мнения о Заболотном ничего не изменит. Я его не вчера увидел. Классный нападающий, лучший в стране – это Кордоба.

Заболотный, я в тебя не верю! Через некоторое время он сядет в запас. Думаю, забьет он шесть от силы. Это мало для форварда. Десять – хороший результат.

Дзюба куда бы ни пришел, никто не говорит, сколько он забьет, он будет забивать.