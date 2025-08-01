Жедсон раскрыл, кто уговорил его перейти в «Спартак»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о важной роли спортивного директора клуба Франсиса Кахигао в переговорах о его трансфере из «Бешикташа».

– Я не общался с Деяном Станковичем до перехода. У «Спартака» замечательный спортивный директор – Франсис. У нас сложился отличный контакт.

Он дал мне возможность все хорошо обдумать. И сделал так, что я поверил в этот проект. Это одна из главных причин, почему я здесь.

– Как ты воспринял интерес «Спартака»?

– Я нормально к этому отнесся, потому что «Спартак» – большой клуб. У меня не было никакого негатива или недооценки.

Могу сказать, что «Спартак» многое сделал, чтобы я оказался здесь. Я здесь не из-за переговоров, которые длились неделю или месяц.

Первые контакты случились намного раньше. И я ощутил, что «Спартак» по-настоящему во мне заинтересован. Поэтому я рад, что все сложилось.