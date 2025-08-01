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Жедсон раскрыл, кто уговорил его перейти в «Спартак»

Вчера, 18:40
10

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о важной роли спортивного директора клуба Франсиса Кахигао в переговорах о его трансфере из «Бешикташа».

– Я не общался с Деяном Станковичем до перехода. У «Спартака» замечательный спортивный директор – Франсис. У нас сложился отличный контакт.

Он дал мне возможность все хорошо обдумать. И сделал так, что я поверил в этот проект. Это одна из главных причин, почему я здесь.

– Как ты воспринял интерес «Спартака»?

– Я нормально к этому отнесся, потому что «Спартак» – большой клуб. У меня не было никакого негатива или недооценки.

Могу сказать, что «Спартак» многое сделал, чтобы я оказался здесь. Я здесь не из-за переговоров, которые длились неделю или месяц.

Первые контакты случились намного раньше. И я ощутил, что «Спартак» по-настоящему во мне заинтересован. Поэтому я рад, что все сложилось.

  • Сумма трансфера составила 20,78+7,27 млн евро.
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года.
  • 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Кахигао Франсис
Комментарии (11)
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Desma
1754064241
На кой общяаться с Деяном Станковичем, если есть Кахигао, который поимеет с этого трансфера? Всё как при капитализме. Тренер не выбирает, а спортивный директор, навязывая товар, - зарабатывает. Ну, Деян теперь чеши свою лысую голову куда пристроить этого мальчиша.......
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aaaaahhhh
1754068478
и в каждой статье выделена сумма контракта. жабы газпромовские.:)))
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zigbert
1754072002
Для Кахигао этот трансфер можно назвать успехом. Особенно если игра Фернандеша положительно повлияет на игру Спартака.
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Foxitkuban
1754118795
Рановато решил похоронить карьеру...
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