Жедсон раскрыл, кто уговорил его перейти в «Спартак»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал о важной роли спортивного директора клуба Франсиса Кахигао в переговорах о его трансфере из «Бешикташа».
– Я не общался с Деяном Станковичем до перехода. У «Спартака» замечательный спортивный директор – Франсис. У нас сложился отличный контакт.
Он дал мне возможность все хорошо обдумать. И сделал так, что я поверил в этот проект. Это одна из главных причин, почему я здесь.
– Как ты воспринял интерес «Спартака»?
– Я нормально к этому отнесся, потому что «Спартак» – большой клуб. У меня не было никакого негатива или недооценки.
Могу сказать, что «Спартак» многое сделал, чтобы я оказался здесь. Я здесь не из-за переговоров, которые длились неделю или месяц.
Первые контакты случились намного раньше. И я ощутил, что «Спартак» по-настоящему во мне заинтересован. Поэтому я рад, что все сложилось.
- Сумма трансфера составила 20,78+7,27 млн евро.
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.