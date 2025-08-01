Новичок «Спартака» назвал причину побега от журналистов в аэропорту

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш объяснил инцидент в московском аэропорту.

Футболист ночью прилетел в российскую столицу, где его ждали представители СМИ.

Он убегал от журналистов вместе с представителем клуба.

– Видео твоего забега от папарацци в московском аэропорту завирусилось в соцсетях.

– Я его не смотрел. Такие ситуации случаются, когда нужно избежать возможных неприятностей. Бывает…

Меня не очень тревожит, как я выгляжу на видео. Меня волнует только то, что я здесь, рад этому и жду своего дебюта.