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  • Новичок «Спартака» назвал причину побега от журналистов в аэропорту

Новичок «Спартака» назвал причину побега от журналистов в аэропорту

Вчера, 18:06
5

Новый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш объяснил инцидент в московском аэропорту.

  • Футболист ночью прилетел в российскую столицу, где его ждали представители СМИ.
  • Он убегал от журналистов вместе с представителем клуба.

– Видео твоего забега от папарацци в московском аэропорту завирусилось в соцсетях.

– Я его не смотрел. Такие ситуации случаются, когда нужно избежать возможных неприятностей. Бывает…

Меня не очень тревожит, как я выгляжу на видео. Меня волнует только то, что я здесь, рад этому и жду своего дебюта.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1754061227
Это правильно.
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val69
1754061518
Молодца!!!
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Блямба
1754061679
Да все рады. Груз довёз,красава, даже Ростов победили)))Теперь порошка(или пороха?)) тура на три хватит.,а там ещё кого купят,лишь бы нюх не потерять.)
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andr45
1754064499
Его ответ подтвердил мое мнение о том, что весь футбольный мир определяет рассейских щелкоперов как говно и не хочет иметь с ним никаких отношений)
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Интерес
1754067203
Понятное дело, что испугался. Да и в туалет срочно хотел.
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