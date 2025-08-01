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Рафинья отреагировал на скандальную вечеринку Ямаля

Вчера, 17:05

Нападающий «Барселоны» Рафинья встал на защиту своего одноклубника Ламина Ямаля.

  • В июле воспитаннику каталонского клуба исполнилось 18 лет.
  • Он устроил вечеринку, на которую пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.
  • Это вызвало критику со стороны общественных организаций и привлекло внимание властей.

«Я не понимаю осуждения его личных действий. Критики в 18 лет сделали бы то же самое, что и он, или даже хуже.

Когда он в отпуске, то должен делать то, что хочет, и не имеет значения, что думают люди.

Он невероятно предан команде, и результаты заставляют замолчать тех, кто болтает», – сказал Рафинья.

  • Статистика Ямаля за главную команду «Барсы»: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
  • В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
  • Ему отдали 10-й игровой номер.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Рафинья Ямаль Ламин
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