Рафинья отреагировал на скандальную вечеринку Ямаля

Нападающий «Барселоны» Рафинья встал на защиту своего одноклубника Ламина Ямаля.

В июле воспитаннику каталонского клуба исполнилось 18 лет.

Он устроил вечеринку, на которую пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.

Это вызвало критику со стороны общественных организаций и привлекло внимание властей.

«Я не понимаю осуждения его личных действий. Критики в 18 лет сделали бы то же самое, что и он, или даже хуже.

Когда он в отпуске, то должен делать то, что хочет, и не имеет значения, что думают люди.

Он невероятно предан команде, и результаты заставляют замолчать тех, кто болтает», – сказал Рафинья.