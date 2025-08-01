Рафинья отреагировал на скандальную вечеринку Ямаля

Нападающий «Барселоны» Рафинья встал на защиту своего одноклубника Ламина Ямаля.
- В июле воспитаннику каталонского клуба исполнилось 18 лет.
- Он устроил вечеринку, на которую пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.
- Это вызвало критику со стороны общественных организаций и привлекло внимание властей.
«Я не понимаю осуждения его личных действий. Критики в 18 лет сделали бы то же самое, что и он, или даже хуже.
Когда он в отпуске, то должен делать то, что хочет, и не имеет значения, что думают люди.
Он невероятно предан команде, и результаты заставляют замолчать тех, кто болтает», – сказал Рафинья.
- Статистика Ямаля за главную команду «Барсы»: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
- В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
- Ему отдали 10-й игровой номер.
Источник: Sport.es